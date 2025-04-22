搶救興中戲院 嘉市公民團體連署

公民團體爭取保存興中戲院，近日發起藝術行動。 （記者王善嬿攝）

2025/04/22 05:30

已提報申請登錄歷史建築 文化資產審議委員會24日現勘

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市民營興中市場因地主嘉義博愛仁愛之家打贏官司，六名承租戶拒絕搬遷，向市府文化局申請登錄歷史建築，文資審議委員會審查結果為不列冊追蹤，將要拆除；公民團體與中正大學師生擔憂位於興中市場內嘉義市僅存的木造戲院建築興中戲院將被拆除，提報興中戲院登錄為歷史建築，並發動連署，預計本月廿四日文資審議委員會現勘時遞交連署書，表達保存戲院訴求。

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「嘉義市文化資產守護聯盟」及「嘉義公車票亭，停車邁造！」等公民團體調查，興中戲院（後改名國寶大戲院）位於中正路與興中街區，隨「興中攤販市場」興建而設立，一九五六年起營運至一九九七年四月，一九五○至七○年代布袋戲、歌舞團、電影輪流上演，戲院人聲鼎沸，後來經營者易主轉作「牛肉場」，老輩在地人還有看情色「小電影」的回憶。

收337份連署書 表達保留訴求

公民團體本月十七日發起連署，已收到三三七份連署書，廿日發起「戲院的運命：藝術行動」，運用剪報、連署人對興中戲院的留言等媒材，創作藝術牆，表達訴求。

嘉義市資產守護聯盟成員、中正大學電訊傳播研究所研究生鄭乃文說，興中戲院見證戰後基層大眾文化發展，且是使用電氣設備的娛樂場所，保留後可與鄰近的市定古蹟嘉義郵便局、電話交換室串聯呼應，成為完整見證台灣電訊傳播時代事業的街廓，留下與城市歷史的連結。

地主博愛仁愛之家：董事會決定

市府文化局文化資產科長林朝基表示，興中戲院提報登錄歷史建築，預計廿四日由文化資產審議委員會現勘，當天由委員討論是否列冊追蹤。

嘉義博愛仁愛之家表示，興中戲院拆除或保留及後續用途，均由董事會決定，廿四日會派代表到場現勘，了解文資審議情形。

嘉市興中市場將拆除，市場內已歇業的興中戲院，現由公民團體提報申請登錄歷史建築，並發起連署搶救。（記者王善嬿攝）

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