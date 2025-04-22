雲林國小合唱團 全國比賽雙特優

斗六市雲林國小合唱團抱回113學年度全國學生音樂比賽、師生鄉土歌謠比賽雙特優。（記者黃淑莉攝）

2025/04/22 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一一三學年度全國學生音樂比賽及全國師生鄉土歌謠比賽落幕，斗六市雲林國小抱回同聲合唱、臺灣台語系類團體組雙特優，將在七月前往前往韓國濟洲島參加世界合唱大賽。校長關勝周說，屆時將演唱台灣布袋戲及原住民的歌曲，完成孩子站上國際舞夢想，也讓世界看見台灣。

將赴韓參加世界合唱大賽

雲林國小合唱團成軍有廿多年，每年縣內、全國比賽表現優異，關勝周表示，合唱團成員為三至六年級學生，練習過程不輕鬆，為了全國賽寒暑假就開始準備，白天在學校練習，平常晚上也透過視訊方式加強，奪得雙特優，更創下學校紀錄，暑假七月將要到韓國濟洲島參加世界合唱大賽。

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合唱團指導老師劉姿伶指出，兩場全國比賽評審對孩子音色、音準及演唱時表情詮釋、處理樂曲的戲劇感都給予高度評價。七月的世界合唱大賽，準備兩首代表台灣意象的布袋戲歌曲「太極玄」、「寰宇傳說」，還有一首原住民音樂「思念故鄉」，讓世界看見台灣布袋戲及原住民文化，另有一首挑戰國際的英語歌曲「Whisper」。

出國旅費不足 盼各界支持

雲林國小家長會長賴洧勝說，為讓更多人聽到學生美妙歌聲，學校將在五月廿七日先在雲林縣表演廳舉辦音樂會，另四十八名團員出國比賽旅費約需一五○萬元，每人自付一萬六千元，不足部分要學校自付，希望各界能支持，讓孩子站上世界舞台，歡迎大家一起來欣賞及支持。

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