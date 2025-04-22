閒置校舍活化 雲林元長打造農業學堂

元長鄉新生國小、鹿北社區與朝揚科大USR團隊合作，將鹿北分班活化為雜食糧學教育推廣中心。 （記者李文德攝）

2025/04/22 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣元長鄉新生國小鹿北分班二○一七年已無學生就讀，校地閒置八年，由校方、鹿北社區與朝陽科技大學USR （University Social Responsibility，大學社會責任）團隊展開共學計畫合作，將校舍活化為雜食糧學教育推廣中心，昨天揭牌啟用。計畫總主持人錢偉鈞表示，盼帶動地方農業創新，並達到青銀共學目標。

校方、社區和朝陽科大合作推動

新生國小學區分鹿北、鹿南、卓運、瓦磘及新吉村第一、二鄰，一九五五年應鹿北民眾就近入學設立分班，一至三年級各設一班，四年級後學生需到距離二．三公里校本部就讀，歷經校舍重建、補強，因少子化二○一七年分班便無學生，二○一九年教育部同意備查新生國小鹿北分班停辦案，校舍也移撥公所轉給社區使用。

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錢偉鈞表示，團隊兩年前與鹿北社區發展協會合作，針對當地農業提供防治工作，更關心社區長者，得知鹿北分班閒置已久，因而與社區、新生國小合作，創立「雜食糧學教育推廣中心」，將分健康安心農耕、耕作成果展示、社區共享共好、特色分享四大主軸。

讓長者、學童達到「青銀共學」

錢偉鈞指出，由於鹿北社區農業型態主要耕作玉米、花生等雜糧，會在中心教導村民農業安全、蟲害防治，協助當地農民進行農藥檢測等，再結合當地特色業者，讓中心能成為農產行銷管道，此外將邀請國際學生教導新生國小學生科學知識，進一步也讓長者、學童達到「青銀共學」目的。

元長鄉長李明明說，期盼舊校舍活化後能成為當地農業深耕、食農教育場域，公所也將持續協助團隊與新生國小、社區合作，達到共好的目標。

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