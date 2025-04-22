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    台美關稅變局／農業部投入180億 補助擴至外銷農企

    農業部將提供花卉產業冷鏈補助，農民最高補助500萬，農團、農企最高1000萬元。 （資料照，記者王涵平攝）

    農業部將提供花卉產業冷鏈補助，農民最高補助500萬，農團、農企最高1000萬元。 （資料照，記者王涵平攝）

    2025/04/22 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕因應台美關稅變局，政院昨天核定八百八十億元支持方案，農業部將投入一百八十億元應變，包含提供金融支持，協助產業升級還有外銷補助，獎勵對象從以往只有農民與農民團體，擴大為有外銷實績的農企業，受理生效日期另行公告。

    最高補貼貸款額度2000萬

    農業部提出的金融支持方案，針對輸美有實績，或受美國關稅直接、間接影響的相關農民、農團與農企，將加碼利息補貼六個月，補貼貸款利息最高○．七五％，最高補貼貸款額度二千萬元。

    花卉產業方面，農業部提供冷鏈補助，農民最高補助五百萬，農團、農企最高一千萬元；也擴大溫網室設備補助，提供免費申請品種特性檢測。

    針對毛豆、國產茶葉、水產品等，提供冷鏈補助還有產銷設備升級，並鼓勵每案加工包裝創新廿萬元，水產品獲國際認證標章，每案獎勵最高四十萬元；養殖戶優質種苗補助，吳郭魚、鱸魚每公頃最高各二萬元、十萬元等補助，另提供加工廠水產安全檢測補助每件最高一萬元。

    遠洋產業部分，將輔導沿近海鬼頭刀FIP船隊及遠洋漁船取得海洋管理委員會認證，各補助每案最高七百五十萬、八百萬，另補助每船冷鏈設施最高三百萬，每輛冷鏈車最高補助二百萬，另滾動檢討納入補貼遠洋魚種，提供漁獲凍儲補貼每公斤最高二元，每船申請最高廿萬元。

    行銷美國通路 每案最高補助300萬

    擴大行銷部分，針對花卉含種苗、吳郭魚、鱸魚、鬼頭刀、毛豆、國產茶葉等提供美國通路行銷每案最高三百萬補助，其他市場最高一百五十萬補助，另還祭出每公斤花卉含種苗廿一元，吳郭魚五元、鱸魚十元、鬼頭刀十九元、毛豆四元、茶葉十九元等外銷獎勵。

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