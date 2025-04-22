《屏東》迎墾丁珊瑚產卵季 志工潛水清海廢

墾丁「清潔珊瑚產房」淨海任務共清理出80公斤海洋廢棄物。（記者蔡宗憲攝）

2025/04/22 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕當農曆三月廿三日媽祖誕辰的夜晚，墾丁海底的珊瑚準時綻放，在充滿生機的珊瑚產卵季，墾丁國家公園管理處（以下簡稱墾管處）攜手台灣珊瑚礁學會、中華民國水中攝影協會，以及來自全國的愛海潛水夥伴，展開「墾丁珊瑚礁生態保育月」淨海行動，為珊瑚產房清出乾淨家園，讓這片海洋瑰寶永續閃耀。

這場「清潔珊瑚產房」淨海任務，集結一百多位潛水員，包含墾管處同仁、海洋保育志工，以及山海潛水、南北潛水、長隆潛水、海豚潛水等潛水團體。

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昨天清晨，各隊潛水員分赴山海、萬里桐、後壁湖、入水口等海域，潛入海底展開約兩小時「海下大掃除」，小心翼翼撿拾廢棄漁網、鋁罐、玻璃瓶、寶特瓶等人造垃圾，共清理出八十公斤海洋廢棄物，相較往年，垃圾量顯著減少，顯示民眾愛海意識逐漸提升，平日更有潛水團自發淨海，為海洋環境減輕負擔。

墾管處保育科指出，墾丁珊瑚礁生態系因黑潮與特殊地形，孕育全球約三分之一珊瑚種類，是海洋生物多樣性的寶庫，此次淨海行動採九隊岸潛與一隊船潛模式，涵蓋出水口、入水口、山海、後壁湖、萬里桐等五大海域，十支團隊各司其職，展現高效合作。

墾管處長陳乾隆呼籲民眾從生活中實踐減塑、減碳，隨身攜帶環保餐具，減少一次性用品，讓海洋少一分負擔，多一分生機。

墾丁「清潔珊瑚產房」淨海任務，集結百餘位潛水員。（墾管處提供）

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