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    《屏東》屏東租YouBike電輔車 7/1起須投保傷害險

    屏東縣YouBike2.0E電輔車七月一日起，要先投保公共自行車傷害險才可租借。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣YouBike2.0E電輔車七月一日起，要先投保公共自行車傷害險才可租借。（記者羅欣貞攝）

    2025/04/22 05:30

    新購965輛中有365輛電輔車 全縣公共自行車共1905輛

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東公共自行車YouBike前年二月啟用，目前站點數達一百四十站，今年至今新採購九百六十五輛車，全縣公共自行車增至一千九百○五輛，由於電動輔助自行車廣受歡迎，縣府昨宣布，七月一日起，投保「公共自行車傷害險」才可租借電輔車。

    2年多來累計332萬餘人次騎乘

    屏東縣政府統計，YouBike從二○二三年二月一日起至今年四月二十日，累計騎乘次數三百三十二萬多人次，因應民眾需求，持續增加站點及擴增服務區域；今年新增採購九百六十五輛自行車，其中一般自行車（YouBike2.0）六百輛、電動輔助自行車（YouBike2.0E）三百六十五輛，目前全縣車輛共一千九百○五輛，其中一般自行車一千兩百四十輛、電輔車六百六十五輛。

    電輔車因為有電力輔助，讓高齡者、長距離騎行需求者、騎乘上坡路段吃力者都可輕鬆爬坡，因此廣受歡迎，平均周轉率（每輛車每日租借次數）為五．二一次，明顯高於一般自行車的平均周轉率三次。

    為確保使用者的騎乘安全及權益，縣府宣布，今年七月一日將針對YouBike 2.0E電輔車實施新制度，未投保「公共自行車傷害險」者將無法於屏東縣租借電輔車。

    上官網免費投保公共自行車傷害險

    交旅處說，民眾在租借公共自行車前，可先透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員後，登錄或再次確認保險資料是否正確，即可免費投保公共自行車傷害險，完成加保後，於全台YouBike服務的縣市騎乘YouBike公共自行車都能享有騎乘保障，票卡實際使用者與被保險人必須為同一人。

    交旅處強調，投保公共自行車傷害險，保障騎乘者在租借公共自行車期間遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件，向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額為一百萬元（未滿十五歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高一千元。

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