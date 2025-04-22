《台東》永續觀光產業輔導 台東祭300萬補助金

2025台東永續觀光產業輔導遴選計畫開跑，提供總補助金300萬元。（縣府提供）

2025/04/22 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府昨辦理「二○二五台東永續觀光產業輔導遴選」說明會，邀請有志投入永續發展的在地業者加入「台東慢旅永續聯盟」，將選拔三十家業者，提供總補助金三百萬元，輔導產業提升競爭力與永續經營能力，並取得國際認證。

遴選計畫報名至4/28截止

遴選計畫自即日起開放報名至四月二十八日截止，開放在地旅宿、餐飲、遊程體驗、文化展演、農林漁牧等相關產業線上申請，將精選三十家台東在地多元產業業者，提供一系列專業資源，包括顧問輔導、永續轉型補助、品牌行銷、進修課程等，其中有二十三家可取得八．五萬元補助金、七家為十五萬元。

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台東縣長饒慶鈴表示，這次產業分級輔導計畫，除了提供台東旅遊業者永續轉型的資源，更是對環境與文化的承諾，例如近年「台東最美星空」、「台東慢食節」、「部落食尚」、「紅烏龍風格節」與「台東減廢生活節」等特色推廣行動，逐步奠定在地環境生態、文化歷史、社會經濟等三大面向的永續發展基礎。

7家15萬元、23家8.5萬元補助金

縣府交通及觀光發展處表示，今年度的輔導計畫，希望透過業者共同推動產業轉型、綠色行銷及永續經營模式等多面向發展，讓永續旅遊不再只是選項，而是台東日常。

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