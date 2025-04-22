為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《台東》永續觀光產業輔導 台東祭300萬補助金

    2025台東永續觀光產業輔導遴選計畫開跑，提供總補助金300萬元。（縣府提供）

    2025台東永續觀光產業輔導遴選計畫開跑，提供總補助金300萬元。（縣府提供）

    2025/04/22 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府昨辦理「二○二五台東永續觀光產業輔導遴選」說明會，邀請有志投入永續發展的在地業者加入「台東慢旅永續聯盟」，將選拔三十家業者，提供總補助金三百萬元，輔導產業提升競爭力與永續經營能力，並取得國際認證。

    遴選計畫報名至4/28截止

    遴選計畫自即日起開放報名至四月二十八日截止，開放在地旅宿、餐飲、遊程體驗、文化展演、農林漁牧等相關產業線上申請，將精選三十家台東在地多元產業業者，提供一系列專業資源，包括顧問輔導、永續轉型補助、品牌行銷、進修課程等，其中有二十三家可取得八．五萬元補助金、七家為十五萬元。

    台東縣長饒慶鈴表示，這次產業分級輔導計畫，除了提供台東旅遊業者永續轉型的資源，更是對環境與文化的承諾，例如近年「台東最美星空」、「台東慢食節」、「部落食尚」、「紅烏龍風格節」與「台東減廢生活節」等特色推廣行動，逐步奠定在地環境生態、文化歷史、社會經濟等三大面向的永續發展基礎。

    7家15萬元、23家8.5萬元補助金

    縣府交通及觀光發展處表示，今年度的輔導計畫，希望透過業者共同推動產業轉型、綠色行銷及永續經營模式等多面向發展，讓永續旅遊不再只是選項，而是台東日常。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播