《海洋的見證與再造巡迴展》海廢回收再利用 變身桌椅、彈珠檯

海廢製成的桌椅及彈珠檯等，令人驚豔。 （記者洪臣宏攝）

2025/04/21 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋委員會海洋保育署「SEA YOU海洋的見證與再造」全國巡迴展昨天在高雄捷運美麗島站初登場。海委會主委管碧玲預告，海洋污染防治法及預計今年七月上路的海洋保育法相關子法均已陸續到位，屆時將迎接一個嶄新的時代，也會面臨更大的挑戰。

高捷美麗島站登場

海保署首次辦理全國性巡迴展覽，以「海洋廢棄物的旅程」為主軸，融合靜態展示與多元互動體驗，包括海洋之家、海漂智慧無人船、微型塑膠實驗室及海洋VR體驗等特色展示，首站高雄捷運美麗島站開幕。

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海洋保育署署長陸曉筠、海洋保育大使小嫻（本名黃瑜嫻）、中央及地方政府代表、海廢再生聯盟、活動協辦單位出席開幕儀式，活動現場使用海廢製成的椅子，讓來賓驚豔不已。

管碧玲致詞時，以海生館展示受漁網纏繞的藍鯨骨骼標本為啟示。她說，該隻藍鯨被魚網纏繞半年餘後走向死亡，看到牠凹陷的骨骼，不禁落淚，期盼巡迴展能喚起更多人關注海廢問題。

除了海廢製成的椅子，管碧玲還介紹了圍兜兜、桌子、彈珠檯等海廢回收製品，她呼籲能有更多企業投入海廢再生製作，將其轉化為有價值的資源。

海保署表示，全國巡迴展覽九月底前依序於高雄捷運美麗島站、桃園海螺文化園區、台中科博館、台北西門紅樓及花蓮文創園區舉辦，每場為期約兩週，展示會場有精美限量海廢再生宣導品及抽獎活動。

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