高市光武國小導護志工團34年 角逐金安獎

光武國小志工導護志工何秋月（左）服務超過卅年，校長洪碧珠（右）感佩志工們的熱情與付出。（記者黃良傑攝）

2025/04/21 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市光武國小志工何秋月因三個孩子讀光武國小，加入志工導護團，服務至今竟已超過卅個年頭，三個孩子早已離開學校長大成人，但何秋月仍在校園堅守崗位，她和光武國小導護志工團隊，今年獲選代表高雄角逐全國金安獎，導護團內不乏與她一樣從媽媽變成阿嬤志工，熱心無私奉獻。

光武國小導護志工團共四十八人，平均年齡六十多歲，是目前光武國小校園志工團中，平均年齡最大的一團，成立於民國八十一年，每天早晚不論颳風下雨寒冬酷夏，都協助學生上下學，守護光武國小學生至今已卅四年。

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從「導護媽媽」到「導護阿嬤」，不少團員見證光武國小志工導護團成立卅四年，許多老面孔仍堅守崗位，令人感佩 ；光武國小導護志工團獲獎無數，多次榮獲高市與全國志願服務獎勵金銀銅牌，也曾於二○一七年獲得全國交通安全「金安獎」的肯定，今年再次代表高雄市爭取榮耀。

團長鄭惠如說，光武國小志工團服務廿、卅年都有，大家把學生當作自己的孩子，每天看著學生平安上學，是志工團一天最快樂的事情，也有不少孩子們長大了，經過學校路口會跟她打招呼，都會讓他們甜在心頭很久。

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