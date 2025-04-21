高雄帝冠車站 預估2027年修復

台鐵已提報高雄帝冠車站修復補助計畫。 （記者王榮祥攝）

2025/04/21 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕列入歷史建築的台鐵高雄帝冠車站已向文化部提報修復補助計劃，預估修繕經費需一．六億元，可望受託執行修復案的高市文化局估算若一切順利，今年下半年可審議，最快在二○二七年下半年可完工，除強化硬體、也會規劃成可「活化」的空間。

立委李昆澤指出，帝冠車站對台鐵、對高雄都深具意義，他會協助台鐵與高市府，積極爭取該補助案儘早到位。

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屋頂形似皇帝帽 曾搬家多次

高雄帝冠車站主體建於一九四一年，採和洋式建築，「唐博風」屋頂因形似皇帝帽，被暱稱帝冠車站；配合高雄鐵路地下化工程，二○○二年三月以特殊工法往東南向遷移，二○○三年被指定為歷史建築。

缺乏經費修復 車站大門深鎖

二○二一年中秋節前夕，重達兩千五百公噸的帝冠車站費時一個多月，從暫居地慢慢移回車站中軸線「老家」，重拾高雄門戶擔當。

去年十二月底，高雄車站天棚啟用與地下廣場成圓後，新穎車站空間成為超人氣景點，許多民眾更專程到帝冠車站旁打卡，近距離欣賞老車站，但也發現車站被紅龍柱圍起，無法進站內探訪、覺得可惜。

台鐵先前已委託高市文化局代辦高雄火車站修復工程委託規劃設計及監造技術服務案，去年九月完成修復工程設計，預估修繕經費需一．六億元，今年三月向文化部文化資產局申請經費補助。

文化局說明，相關補助計畫依慣例可能在今年下半年審查，如果一切順利，明年中旬前可望動工，工期約一年半，最快大概在二○二七年下半年完成。

文化局強調，修復計畫除著重硬體部分，也會與台鐵討論、同步針對內部空間運用作初步規劃，等車站修復完成，將會是一個可以「活化」的空間。

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