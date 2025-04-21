屏市勝利星村春日花海派對 全家福照免費拍

勝利星村春日親子花海派對，現場花卉造景好好拍。（記者葉永騫攝）

2025/04/21 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市勝利星村昨天舉辦春日親子花海派對，現場有全家福照免費拍，還打造「夢幻花海」限定攝影棚，並安排親子帶動跳、氣球雜耍及吸睛扯鈴等表演和充滿童趣的DIY手作體驗，縣長周春米表示，勝利星村一年四季有不同的主題，春天更是親子同樂的好日子。

屏東縣政府舉辦的「春日童樂×花海派對」集結四十家美食、童玩、植栽花藝品牌，現場佈置「夢幻花海」限定攝影棚，讓家長幫孩子捕捉溫馨的瞬間，並提供免費的全家福拍照，吸引親子留下甜美的回憶。

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縣長周春米到場與大小朋友共度歡樂春天派對，她指出，勝利星村舊好勝市集以四季打造不同主題活動，春季有親子花海派對；夏天有「嗨啤市集」，以沁涼啤酒搭配韓式炸雞，打造最消暑暢快的夏夜；九月有濃濃秋意的「民歌演唱會」；冬季迎接新年，勝利星村年貨大街，特別安排名店好手進行「屏東餃子王」競賽，炒熱年節氣氛，四季各有精彩的活動。

昨天也是性別平等日，紀念玫瑰少年葉永誌為生命奮鬥努力，期盼性別平等能夠落實，五月母親節也將來臨，周春米提供現場小朋友一朵康乃馨送給媽媽，向媽媽說「我愛妳」，媽媽聽到寶貝的祝福，笑逐顏開，充滿溫馨氣氛。

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