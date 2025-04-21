台東慢食節成功登場 品嘗潮間風味

台東慢食節今年首場在成功鎮舉辦，美食中有原住民傳統美食阿粨。（記者黃明堂攝）

2025/04/21 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府前天及昨天在成功鎮海濱公園舉辦今年首場慢食節「採集餐桌：潮間流域篇」，透過慢食廚人巧手、轉換採集而來的潮間風味，讓遊客體驗東海岸的豐饒。

縣府表示，台東慢食節於二○一七年創辦，推動地方食文化，至今已累積二十場活動，今年以「採集」為題，串聯潮間帶、森林野地與山海交會的多重場域。年度首場「採集餐桌」從黑潮流動的脈絡出發，感受潮間帶與溪流孕育的豐饒生命力，接下來將於十月轉向山林與野地，藉由傳統採集智慧，體驗人與土地共生的關係，十二月移師高雄，將集結多元風味，重新詮釋採集文化。

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手鏢旗魚手帶領出海看魚市

首場活動由在地「成功國小合唱團」拉開序幕，全天候的慢食集、慢食器、慢食導、慢食遊。兩天各有一場預先售票遊程，請到最年輕的手鏢旗魚手、與在地老店二代業者，帶大家走入魚市、登船出海，認識成功漁業歷史。

免費入場「慢食集」區，集結四十組料理人、農友、工藝品牌，以「採集記憶、採集潮間、採集山田」三大主題，展現台東山海特色，例如以海女採集的潮間帶海菜、螺貝做成「海女ina的四月套餐」，以及海菜加入米穀粉、在地馬鈴薯取代肉品，製成全蔬、無麩質「海菜米煎餅」，更有部落廚人，以長輩技藝，重新復刻、創新傳統「炙燒Siraw飯糰」。

山海風土食材 濃縮當令料理

台東縣政府表示，探索飲食文化、料理人集體創作，是慢食節籌備過程重要一環，今年以當令食材為主角，海草蛋糕、鵝頸藤壺、海女飯糰、鬼頭刀鹹派、椰風手工冰淇淋、茄汁三點魚小米飯等，將山海風土濃縮成限定當令料理。

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