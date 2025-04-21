士林溪山里自來水接管 7月動工

北市士林區溪山里去年發生居民上百人群聚腹瀉，當時北水處設置取水點提供民眾取水。（北水處提供）

2025/04/21 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林區溪山里去年四月發生居民群聚腹瀉，造成百餘人身體不適，引發外界關心；經查懷疑是自設水源接用的山泉水大腸桿菌群超標，台北市長蔣萬安在事後決定編列三年三億元經費，協助當地民眾設置自來水管線，預計二○二六年完工。台北自來水事業處表示，管線工程已在日前決標，預計七月施工，明年底完工。

北水處指出，北市仍有少部分鄰近山區的住戶未使用自來水，統計約有一七○○餘戶，主要分布於士林、北投，中山區北安路一帶也有部分；不接管的原因，有些是因為住戶習慣喝山泉水，約佔四百戶，另有一部分是因為家戶接管到公共管線的費用考量。

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去年群聚腹瀉 疑因山泉水不潔

北水處表示，市府為減輕民眾接管到公共管線的費用負擔，提供在區域範圍內獲得七成以上用戶同意接管，平均每戶負擔在九十萬元以下者，給予全額補助。

北水處指出，造成群聚腹瀉的溪山里，去年六月市府決議編列約三億預算推動建置自來水管線後，目前已取得所有用地的同意使用，四月十一日完成管線工程決標，預計七月施工，二○二六年底完工；此外，士林區還有平等里也編列約一．三億元經費辦理，目前也已完成土地取得，進行工程發包中，預計明年底完工。

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