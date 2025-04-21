北市狼師化名續補習 議員批監管失能

2025/04/21 05:30

教育局︰將開罰 並建議中央修法 讓地方政府公告姓名

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大安區一補教名師長期猥褻國小女童，今年三月被法院十罪合併判處九年，資訊曝光後，許多家長才發現狼師以化名租用商務教室授課；台北市議員王欣儀痛批，教育局早已撤銷狼師的補習班立案及任教資格，卻未掌握持續授課的情形，顯示對「類補教場域」的監管與查核失能。教育局表示，現行法規未賦予地方政府公告不適任人員姓名及違規情節，將函請中央建議修法。

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補教師猥褻國小女童 案發後換地授課

根據家長的指控，狼師在強制猥褻事件爆發後，雖被註銷補習班的立案登記，但對外只說是租約到期要搬家，家長並不清楚事由；隨後他到附近巷弄租商務教室授課，沒有任何招牌、行政人員，都是口耳相傳招生，上門補習的學童不少，還稱因為帳戶被凍結，學費只收現金。

灰色教學場域 議員籲設檢舉獎勵制

王欣儀質疑，固定場址授課、對外招生五人以上並收費，即屬短期補習班範疇，教育局有明確的查處法源，卻未及早發現並處理，資訊掌握慢半拍；對於使用化名授課、空間性質不明、遊走在法規邊緣的「灰色教學場域」，缺乏有效的識別與防堵工具。呼籲研設「檢舉獎勵制度」以補行政查核的不足。

教育局表示，已在四月十五日依法召開會議，認定狼師「終身」不得擔任補習班負責人及教職員工，並登錄不適任人員通報及查詢系統；四月十八日派員到商務教室稽查，負責人表示已停止租賃，將依狼師實際租用情形及招收學生人數開罰，最重將處廿五萬元罰鍰。

教育局表示，現行法規明訂補習班不適任人員資訊的蒐集、處理及利用流程，由地方政府通報中央政府列管，並未賦予地方政府公告補習班不適任人員姓名或違規的權限；有鑑於幼兒教育及照顧法已明定公告教保機構不適任人員及機構名稱，有助於民眾查詢，提升公共安全，將函請中央研議修法，由中央統一或授權地方公告。

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