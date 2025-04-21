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    台西、金湖漁港改善 年底前動工

    雲林縣台西、金湖漁港為縣內重要養殖、蚵苗培育重要漁港，但兩漁港部分設施未完善，縣府將投入2000萬元改善。（雲林縣府提供）

    雲林縣台西、金湖漁港為縣內重要養殖、蚵苗培育重要漁港，但兩漁港部分設施未完善，縣府將投入2000萬元改善。（雲林縣府提供）

    2025/04/21 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣金湖、台西漁港因漁港上架場損壞、路面不平及缺乏大型天車協助漁獲作業等問題，漁民盼得到改善。縣府水利處表示，將投入兩千萬元進行兩座漁港改善作業，預計年底前動工，完成後將提升漁民生產作業環境。

    設置大型天車、改善路面落差

    雲林縣牡蠣養殖發展協會丁健家表示，金湖漁港牡蠣養殖年產量約十萬籠，台西漁港則是作為蚵苗主要產地、產值占全國八成，但兩漁港基本設施未完善。

    金湖漁港蚵架上架場損壞，僅有四支懸臂式吊蚵機吊掛蚵籠，作業效率遠不及大型天車，養殖業者需自行聘請吊車業者協助處理，同時防波堤缺乏導航燈，指引漁民夜間航行；台西漁港則存在淤積問題，蚵串暫置區空間不足，路面凹凸不平，影響養殖業者工作環境。

    雲林縣長張麗善日前由縣府水利處長許宏博陪同到兩座漁港現勘，聽取漁民意見後，縣府將投入兩千萬元經費進行相關改善作業。

    許宏博說，將一併解決金湖、台西漁港問題，並於兩座漁港各設置一座十公噸大型天車，方便漁民起落漁獲；金湖漁港路面加固外，也會消除新舊路面銜接處落差，以利中大型作業車輛出入，改善漁船上架設施及碼頭新增爬梯、防舷材，同時在防波堤頭新設導航燈。

    許宏博說，目前相關工程規劃期程預計八月完成細部規劃設計，年底前啟動工程，盼盡快完成改善，方便漁民使用。

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