台南井仔腳鹽田 推出海鹽咖啡、甜品

台南北門井仔腳瓦盤鹽田有二○七年歷史，生產的頂級鹽花巧妙融入香醇咖啡成為獨特的海鹽咖啡。（記者楊金城攝）

2025/04/21 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市北門井仔腳瓦盤鹽田有二○七年歷史，生產的頂級鹽花巧妙融入香醇咖啡之中，獨特的海鹽咖啡，豐富了咖啡的風味層次，更展現鹹味浪潮魅力，堪稱絕妙「速配」。

井仔腳鹽田委由台灣守護文創經營，昨由雲嘉南濱海國家風景區管理處共同推出全新咖啡品牌「咖金成功」。雲嘉南處長徐振能指出，井仔腳鹽田維持傳統天日曬鹽，生產頂級鹽花、二層鹽，鹽花是總統國宴的指定用鹽，有「鹽中魚子醬」美譽，遊客品嘗咖啡可適量加入鹽花，淡淡的海味加上咖啡香，配上鹽田景觀，喝海鹽咖啡相當享受。

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同步推出的創意甜品，還有口感綿密的二層鹽咖啡霜淇淋、古早味加新創的鹽鹵咖啡豆花，鹹甜滋味讓遊客驚豔。

配合北門遊客中心「婚紗美地」廣場燈景藝術啟用，雲嘉南管理處即日起至四月廿七日舉辦北門星光攝影人氣大賽，在地特色商店也延長夜間營業時間，遊客可在北門遊客中心、井仔腳鹽田、北門嶼風味餐廳、鹽鄉民宿餐廳、北門洗滌鹽工場、錢來也創始店、錢來也商店及北門豆花索取「饗食地圖及優惠券」。並預告暑假將重新推出一見雙雕的井仔腳鹽田光雕秀。

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