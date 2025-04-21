台南運河明年開通百年 25日辦健走

台南運河開通明年將滿100週年，安平當地居民與文史團體發起4月25日「開通紀念合影」及健走活動。（記者劉婉君攝）

2025/04/21 05:30

安平居民與文史團體號召民眾來暖身 做伙和運河合影、聊故事

〔記者劉婉君／台南報導〕一九二六年開通的台南運河，將在明年滿一百週年，安平在地居民與文史團體發起「開通紀念合影」及健走活動，號召民眾在廿五日上午，一起來和運河合影、健走、聊聊運河的故事。

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從妙壽宮出發 將送399顆紅蛋

台南運河最早可追溯至清道光年間，為府城對外的水路要道，一九○三年（日明治卅六年），古運河因曾文溪改道及氾濫，河道淤積，一九二二年四月十六日，新運河開工，總長三七八二公尺，在一九二六年四月廿五日開通。

運河開通紀念合影及「運河九九保生健康走」活動發起人之一陳義添表示，台南運河見證安平及台南城市的工商發展，也承載台南人的記憶，希望透過健走，從主祀保生大帝的安平妙壽宮出發，鼓勵老少一起來運動，認識台南運河，也愛護這塊生活的土地，為明年開通百年暖身。

安平國中校友 分享過運河上學趣事

當天上午八點八分在安平妙壽宮集合後，沿運河健行，沿途並有在地文史工作者林錫田等人講述運河的故事、贈送三九九顆紅蛋，上午九點九分一起與運河合影。

林錫田及安平國中校友李妹燕、鄭瓊鈴等人分享早期走手搖鐵橋過運河上學的趣事。林錫田說，安平國中創設於一九六八年，當時因周邊都是魚塭，有座專供通學用的鐵橋，鐵橋可旋轉，上下學時間由糾察隊長掌控操作，學生都過橋後，再把鐵橋打開，讓漁船可以出入，直到五期重劃區開發後，才陸續新建陸橋供通行。

五期重劃區後 陸續新建陸橋

李妹燕表示，當年鐵橋常被漁船撞壞，有次上學因鐵橋無法移動，無法過橋上學，因此放假一天，好開心。也因出入只能靠鐵橋，很難翹課，但曾聽說有他班學生為了買香菸，直接跳下運河游泳到對岸。

如果放學時間，鐵橋被漁船撞壞怎麼辦？李妹燕表示，今安億橋旁有付費的竹筏可搭乘，學校會協調竹筏接送，或是沿著魚塭路，繞到今金城國中再走回安平，但距離相當遙遠。

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