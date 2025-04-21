《新竹》「台灣好行」觀霧線 學打獵、訪張學良故居

獵人學校的老師示範並指導射箭體驗，讓民眾學習泰雅族的狩獵技藝。（新竹縣政府提供）

2025/04/21 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「台灣好行觀霧線—達人帶逛與獵人文化體驗活動」昨天在新竹縣五峰鄉桃山村清泉部落的頭目廣場舉辦，逾百名旅客在旅遊達人「肉魯老師」帶領下，走訪市集與周邊特色景點，體驗泰雅族的狩獵文化與傳統舞蹈；民眾透過精心設計的互動遊戲，深入了解觀霧線的歷史、生態與文化，現場氣氛熱絡、歡笑聲不斷。

縣長楊文科指出，「台灣好行」觀霧線自開通以來深受民眾喜愛，串聯清泉瀑布、張學良故居、觀霧森林遊樂區等景點，是進入雪霸國家公園的最佳門戶。本次活動以五峰鄉為核心，結合在地獵人學校特色體驗，透過實地參與與互動，展現觀霧線豐富的旅遊深度與文化價值。

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活動由泰雅傳統迎賓舞熱情揭開序幕，隨後由獵人學校的老師示範並指導射箭體驗，讓民眾學習泰雅族的狩獵技藝，體會與自然共存的生活智慧。接著，旅遊作家「肉魯」陪大家漫步五峰市集，走訪在地特色攤商、欣賞原鄉工藝，並品嚐道地小吃。

旅人們在「峰市集」享用由在地食材烹製的原住民特色料理，包含竹筒飯、馬告香腸等，在味蕾上留下對五峰的深刻印象。目前五峰鄉公所正進行「峰市集」環境美化與再出發計畫，期望未來以更舒適、整潔、具在地特色的市集空間迎接遊客，帶動部落觀光經濟持續成長。

「台灣好行」觀霧線串聯張學良故居等景點。（記者廖雪茹攝）

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