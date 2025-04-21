《新竹》竹市2122筆土地未辦繼承登記 最高3.9億

2025/04/21 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府日前公告一一四年度逾期未辦繼承登記不動產，共計有二一二二筆土地、九十九棟建物，公告現值合計超過卅七億元，其中單筆最高價值高達三億九千萬元。市府提醒，若未及時完成繼承登記，將影響財產處分及權利行使，呼籲繼承人儘速辦理，以保障自身權益。

市府地政處表示，土地法規定繼承登記應自不動產所有權人死亡之日起六個月內辦理，超過期限逾一個月，處應納登記費額一倍罰鍰，最高達廿倍。若超過一年未辦理繼承登記，將由地政機關清查後，於每年四月一日公告。公告期滿後若仍未完成繼承，該筆不動產將列冊管理十五年；若列冊期間屆滿仍未辦理，將移請財政部國有財產署辦理公開標售，屆時繼承人將喪失處分及繼承權益。

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地政處統計，截至上月底，全市累計逾期未辦繼承登記已列冊管理不動產共八三八九筆土地、三二四棟建物，公告現值合計逾六十六億元，今年度公告逾期未辦繼承登記計有五五一名被繼承人，土地持分總面積約廿六公頃，公告現值總價逾卅七億元，其中單筆最高位於光埔重劃區，鄰近好市多精華地段，價值高達三億九千萬元。

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