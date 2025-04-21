《桃園》電動車火警防災 消防局社區宣導

桃市府建管處、消防局到社區進行防災預防宣導，聚焦大樓防火、電動車火災應變，以及梅雨季、颱風來臨社區防汛工作等議題。 （建管處提供）

2025/04/21 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市自二○二三年起補助社區設置電動車充電樁，全市至今申請僅十餘件，桃園市政府建管處表示，主因指向居民憂心萬一發生電動車起火難以處理，建管處與消防局近期舉辦社區防災訓練，邀請社區物業管理公司與會，聚焦大樓防火、電動車火災應變，以及梅雨季、颱風來臨社區防汛工作等議題。

建管處表示，近年電動車逐漸受民眾青睞，桃市府為進一步保障社區安全，今年率全國之先補助社區購置電動車防火毯，也首次舉辦社區防災聯合宣導，但自開始補助電動車充電樁至今，全市申領補助案件僅約十餘件，經了解其中原因之一，為社區居民對電動車如遇火災，不知如何解決而有所顧慮，多數社區不開放居民設置充電樁，建管處會同消防局對社區與物業公司進行電動車起火原因防災方法簡報。

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此外，近來時有暴雨發生，區域排水溝來不及宣洩下，大水灌入周邊社區地下室時有所聞，造成民眾財損，建管處今年新增補助防水閘門、抽水機，此次防災訓練也請社區物業人員練習防水閘門組裝，以因應梅雨、颱風季來臨，希望各社區都有自保能力。

建管處表示，期望藉由第一線社區執業人員充分了解基本防災意識，確保在災難發生當下，擁有充足保護社區的反應力，確保社區住戶及財產安全。

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