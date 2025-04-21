為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《桃園》中壢網球場逾50年 年底整修開工

    2025/04/21 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區光明公園旁的中壢網球場，面積約一．二公頃、設有七面富麗克球場，約可容納一千人，使用超過五十年，因設施老舊、漏水等安全疑慮，為球友詬病，有整修必要，包括桃園市議會議長邱奕勝、議員梁為超、彭俊豪、張曉昀、王仙蓮等人現勘，桃園市政府體育局允諾開始規劃設計，預計今年底可開工、明年六月完工；另外，青埔運動公園籃球場也將升級成共用型足球場，預計十月開工，明年二月完工。

    體育局長許彥輝表示，中壢網球場整修計畫將全面更新地坪、照明與看台，並增設遮雨棚、無障礙席與親子友善設施，讓不同年齡層與需求的市民都能安心使用，工程預計今年底開工，明年六月完工。

    許彥輝說，同樣位於中壢區的青埔運動公園籃球場北側現有四座籃球場，經會勘後，預計整合原有場地，打造二座標準全場籃球場和一座五人制足球場，同步更新圍網、照明設備，並增設座椅，提供市民更安全、便利且舒適的運動空間，工程預計今年十月開工，明年二月完工。

    邱奕勝表示，桃園可辦國際賽的球場不多，中壢網球場是標準球場可辦國際賽事，全面更新做好，可提供民眾打球和國際賽事比賽場地，發展網球運動，一舉數得；彭俊豪、張曉昀說，期待這次整修後可以解決現有問題、給使用者更好的體驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播