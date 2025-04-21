《桃園》YouBike進駐復興 6月底角板山設3站

桃園市復興區首設三個YouBike站點，均位於角板山商圈，圖為擬設在角板山公園天幕廣場旁的站點。（記者鄭淑婷攝）

2025/04/21 05:30

介壽國中、仁愛路停車場及天幕廣場 每站約40柱

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕復興區是桃園市唯一沒有YouBike站點的行政區，桃園市政府交通局決定在角板山商圈設置三個站點，預計六月底前完成設站，地方建議研議商圈設置自行車道，也希望羅浮地區納入設點範圍，提高就學便利及觀光效益；交通局長張新福表示，YouBike站點設置需考量騎乘起迄點租借需求，若羅浮地區有適當的租借起迄點，將再做整體佈點考量。

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集中角板山商圈 議員促納入羅浮

桃園市YouBike現有五四二個站點，以桃園區最多有一二六個、中壢區一二五個、龜山區六十六個，站點較少的行政區，觀音區近年增加到十處、新屋區五處，復興區因山區地勢等限制，遲遲未有YouBike進駐。

交通局表示，已擇定復興區角板山商圈設置三處YouBike站點，分別在介壽國中停車場、仁愛路停車場及角板山公園天幕廣場旁，每站規模約四十柱，正在辦理站點設計及申請土地使用同意程序，預計六月底前完成設站。

電輔車投放數、增加站點須再評估

復興區首三個YouBike站點相距不遠，集中在角板山商圈範圍，主要促進商圈內的移動便利性。桃園市議員王仙蓮表示，復興區羅浮高中也有交通需求，希望一併考量羅浮地區設站的可行性，此外，復興區地勢高低起伏，建議提高電輔車的車輛數，增加居民遊客使用意願。

市議員簡志偉表示，角板山商圈路幅不寬，建議交通局研擬設置自行車道的可行性，羅浮地區也是適合設站的區域，除了學校，周邊還有羅浮溫泉等景點，可點對點自行車租借騎遊，交通局可先安排會勘、評估。

張新福表示，YouBike站點設置需有兩到三個站點提供租借交換，若只有羅浮高中單一點的需求，很難達到設站效益，且羅浮到角板山商圈也有一段距離、不易騎乘，若是羅浮地區要設點，需有更多的點有設置需求，若有適當的租借起迄點，將再做整體佈點考量；至於提高電輔車投放比例，因投放後民眾自由騎乘，可能騎到大溪等地，會有幾輛留在當地較難預測，後續還要評估。

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