《苗栗》公館鄉捕獲3白鼻心 民憂染狂犬病毒

苗栗縣公館鄉玉泉村張姓村民住家捕鼠籠近來接續捉到三隻白鼻心。（民眾提供）

2025/04/21 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉玉泉村張姓村民，住家捕鼠籠近來接續捉到三隻白鼻心，由於隔壁仁安村上個月出現鼬獾狂犬病首例，引發地方不安。對此，縣府農業處表示，目前縣內未有白鼻心感染狂犬病毒案例，但仍請民眾不要接觸捕捉野生動物，建議通報苗栗縣動物保護防疫所處置。

6通報檢驗均陰性 農業處籲勿捕捉

農業處於三月十四日下午兩點多，接獲通報縣道一一九甲線的公館鄉仁安村路段發現死亡鼬獾，經送檢驗確認，農業部動植物防疫檢疫署三月廿九日發布該隻死亡鼬獾為狂犬病陽性案例，無人員遭咬傷。

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與仁安村相鄰的玉泉村張姓村民，因住家周邊有農田，習慣在住處放置捕鼠籠捕鼠，未料近來接續三次捕捉到白鼻心，因鄉內出現鼬獾染狂犬病毒首例，讓地方擔心白鼻心是否也染有狂犬病。

農業處自然生態保育科表示，縣內自二○二三年三月迄今總累計十三例野生動物驗出狂犬病，皆為鼬獾，包括卓蘭鎮四例，泰安鄉、大湖鄉各三例，及南庄鄉、三義鄉、公館鄉各一例。

自然生態保育科表示，目前縣內未有白鼻心染狂犬病案例，今年三月，農業處也受理苗栗市、後龍鎮、卓蘭鎮、銅鑼鄉、公館鄉等六起白鼻心狂犬病檢驗，都為陰性，但仍請民眾不要接觸捕捉野生動物，建議通報苗栗縣動物保護防疫所處置。

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