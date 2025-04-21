《苗栗》苗栗火車頭園區 4/25開幕免費遊

「苗栗火車頭園區」將於廿五日開幕，園區內隨處可見可愛貓咪造型裝置。（記者彭健禮攝）

2025/04/21 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗火車站旁、斥資十億元籌建的「苗栗火車頭園區」，由台鐵公司委外經營，除園區內展示各式經典火車頭滿足鐵道迷，承租廠商也主打貓咪萌寵元素吸客，並宣布將於廿五日開幕，當天中午十二點到下午五點半開放免費入園參觀。

前鐵道文物展示館委外經營

苗栗火車頭園區原為台鐵局苗栗機務分駐所所轄鐵道文物展示館，二○一九年時任行政院長蘇貞昌訪視火車站周邊環境再造工程及鐵路一村復甦計畫，見館內保存各式老火車頭，指示整合鐵道文物特色等資源興辦「火車頭園區」，帶動地方觀光發展。

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苗栗火車頭園區建置計畫斥資十億元，由客委會、交通部、內政部國土管理署及台鐵公司共同辦理，去年初辦理竣工典禮，由台鐵公司委外經營，但因原本得標廠商解約等因素，致開放延遲。不過，經新得標廠商接手檢整，宣布將於廿五日開幕。

為喵星人營造沉浸式體驗空間

廠商表示，苗栗舊稱「貓裏」，也是石虎重要棲地，除了園區內國寶級ＣＴ一五二蒸汽火車頭進駐的轉車台大廳、十二台經典火車頭、投煤體驗區、文物展示館等台灣鐵道歷史文物滿足鐵道迷，另規劃貓咪咖啡車、擼貓館、美食、文創商店等休憩空間，盼為旅遊愛好者和貓咪迷營造沉浸式體驗空間。

廠商表示，未來營運方式規劃採入園酌收一百元清潔費，可折抵五十元部分園區店家消費，縣民享有優惠，相關細節持續與進駐商家討論中。為慶祝開幕，廿五日開幕當天中午十二點到下午五點半開放免費入園參觀。

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