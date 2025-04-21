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    首頁　>　生活

    台大、雙和醫院廢棄物 製成車燈殼、清潔袋

    台大醫院總務室主任梁靜媛（左）找來有廢棄物處理經驗的管理師莊居翰（右）合作推動醫廢回收再利用。 （記者邱芷柔攝）

    台大醫院總務室主任梁靜媛（左）找來有廢棄物處理經驗的管理師莊居翰（右）合作推動醫廢回收再利用。 （記者邱芷柔攝）

    2025/04/21 05:30

    〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕試圖打破「只能焚燒」宿命，讓醫療廢棄物重生，台大醫院花三年更新護理推車等幫助回收分類，促進再利用製成車燈殼、電風扇葉片等生活用品；衛福部雙和醫院更將廢棄物循環再製成集針盒、清潔袋，開啟重回醫療場域應用新典範。

    台大醫院二○一五年起推動滅菌回收計畫，近三年平均每年已可回收約一三一．八噸醫療廢棄物，減少四七．四四噸碳排，相當於每年種下四七四四棵樹。總務室主任梁靜媛表示，世衛組織指出約八十五％醫療廢棄物滅菌即可回收再利用，她與管理師莊居翰合作，率先在血液透析室試辦，選定人工腎臟、血液迴路管、針筒、輸液套回收，並花三年全面更新護理推車、設計腳踩可開啟回收桶，回收項目已從四項擴至十六項，將廢棄物再製成車燈殼、電風扇葉片等有用物品，合作廠商今年再申請新增十九個回收品項，擴大成效。

    雙和醫院則是開創醫療廢棄物循環再利用重回醫療場域應用典範，花費半年將藥罐回收再利用製成在醫院使用的環保清潔袋，且取得環保標章，另歷經約十個月，將針筒或鼻胃管、呼吸器管路等塑膠耗材，回收再製成防針扎感染的低碳集針盒。永續發展室副主任呂梓璇表示，目前塑膠耗材只是第一步，將檢視石膏等其他廢棄物再利用可行性，並期待更多外部資源投入。

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