有害醫廢3.8萬噸 環境部拚回收再利用／今年推動醫學中心全面落實 未來將擴及區域、地區醫院

小檔案─醫療廢棄物

2025/04/21 05:30

〔記者邱芷柔、陳嘉怡／台北報導〕綠色醫院是重要趨勢，但具生物感染性風險的醫療廢棄物為友善環境的頭號敵人，國內去年產生約三．八萬噸有害的生物醫療廢棄物，僅二成四回收再利用，環境部今年推動醫學中心全面落實醫療廢棄物再利用，未來將擴及區域與地區醫院，盼提升醫療廢棄物循環再利用。

高達76％進焚化爐處理

檢視醫療廢棄物處理網數據，二○一六年每張病床每天產生廢棄物二．九七公斤，去年增至三．五八公斤，但回收量也從○．二一公斤提升到○．五公斤，整體再利用率由七％翻倍到十四％，但環境部統計，注射針筒、輸液導管、點滴袋及手術用手套等可能沾染血液或體液的生物醫療廢棄物，去年產生約三．八萬噸，卻高達七成六進到焚化爐處理，僅二成四回收再利用。

請繼續往下閱讀...

衛福部醫事司副司長劉玉菁分析，超高齡社會慢性病患增加與氣候變遷的新健康威脅，醫療需求成長，且新冠疫情後的口罩、手套、消毒品及拋棄式防護裝備用量暴增，推升醫療廢棄物量。不過，洗腎診所回收率長年超過七成，主因為人工腎臟、導管等多可再利用；而醫院科別複雜，廢棄物多不可回收，回收率偏低。

再利用品項擴大到27項

劉玉菁指出，衛福部已許可八家醫療廢棄物再利用機構，而生物醫療廢棄物再利用量從二○二二年八○○三噸增到去年八七一九噸，主要再利用品項包括不含針頭的注射筒、人工腎臟與拋棄式導管等，已擴大到廿七項。

環境部資源循環署科長呂瑜城表示，全台廿三間醫學中心的生物醫療廢棄物約占整體三分之一，今年推動醫學中心全面達成醫療廢棄物再利用，未來也研擬擴及區域與地區醫院，並計畫透過機器自動化分選設備協助回收。

丰偉環保科技公司表示，醫療器材用塑膠因考量需與人體接觸，優於寶特瓶回收料，具高市場價值，如洗腎導管可製成三角錐，針筒內的黑色橡膠塞則可用於PU跑道、公園遊樂場地墊等。若能落實分類，生物醫療廢棄物回收率有望提升到六至七成，呼籲政府推動醫療廢棄物強制分類，並將回收績效納入醫院評鑑。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，點滴袋、尿袋材質多是聚氯乙烯，進到焚化爐易產生戴奧辛造成環境污染，且醫療廢棄物焚化一噸約四．五萬元，再利用則是三．二萬元更節省成本，建議加強醫療人員回收分類作業，無法回收的醫廢則可透過水熱爐技術去除氯，降低戴奧辛排放。

根據衛福部統計，2024年全台醫療廢棄物總量已達12萬7104噸，相當於318架滿載的波音747客機。（記者邱芷柔攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法