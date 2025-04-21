易危物種尖尾濱鷸 貢寮田寮洋現蹤

被國際自然保護聯盟紅皮書列為全球易危物種的尖尾濱鷸。（陳明芫提供）

2025/04/21 05:30

紀錄顯示鳥種達367種 也有近危的紅胸濱鷸

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市貢寮區賞鳥熱點田寮洋，是候鳥秋季南遷度冬抵達台灣的首站，也是春季北返繁殖地前的最後補給站，市府農業局輔導農友進行友善耕作，營造多樣棲地類型，紀錄顯示田寮洋鳥種達三六七種，另依四月鳥類調查，被國際自然保護聯盟紅皮書列入易危物種的尖尾濱鷸、近危的紅胸濱鷸都曾現蹤。

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農業局長諶錫輝表示，田寮洋候鳥種類多元，包括雁鴨科的小水鴨、花嘴鴨、琵嘴鴨；鷸鴴家族的小環頸鴴、田鷸、高蹺鴴、鷹斑鷸；鶺鴒科的東方黃鶺鴒，鷺鷥類的大白鷺、中白鷺、黃頭鷺，以及稀有大型冬候鳥白額雁、豆雁等種類。

人禾環境倫理發展基金會保育處長薛博聞指出，田寮洋插秧期較其他地區晚，目前秧苗較小，春候鳥棲息田間易被民眾觀察到，依據四月份鳥類調查顯示，尖尾濱鷸、紅胸濱鷸都曾現蹤，除了呈現候鳥在遷徙過程的路線選擇，也與田寮洋具有多樣化及友善棲息環境相關。

農民友善耕作 成立信鳥到站品牌

諶錫輝說，為了推動保育與支持在地農業發展，市府輔導農民友善耕作，成立友善農產品牌「信鳥到站」，並以生產的「羽豐米」磨製米穀粉，搭配動物福利蛋製作蛋捲，每桶售價二六○元，即日起至五月十日「世界候鳥日」，一次購買三桶優惠價七五○元、四桶特價一千元加贈「小環頸鴴杯墊」，詳細資訊可至人禾環境倫理發展基金會網站查詢。

海洋資源復育園區 免費海洋教育

另外，隨著氣溫回升、海水逐漸溫暖，虎斑烏賊（俗稱花枝）開始洄游至東北角海域準備交配，進入一年一度的繁殖季。市府漁業及漁港事業管理處表示，貢寮區海洋資源復育園區提供免費海洋教育課程，開放線上預約導覽，民眾可近距離觀察花枝受精卵和花枝寶寶，工作人員也會介紹花枝雌雄特徵、繁殖習性，以及在海洋食物鏈中的重要性。

田寮洋鳥種豐富多達367種。圖為小水鴨。（郭俊麟提供）

被國際自然保護聯盟紅皮書列為近危物種的紅胸濱鷸。（陳明芫提供）

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