為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    合歡山淨山 垂降高手清出900公斤垃圾

    太魯閣國家公園管理處結合垂降志工舉行合歡山淨山活動，清出九百公斤垃圾。 （太管處提供）

    太魯閣國家公園管理處結合垂降志工舉行合歡山淨山活動，清出九百公斤垃圾。 （太管處提供）

    2025/04/21 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處結合陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心、台灣承諾公益協會等垂降高手，舉辦合歡山淨山，在山區邊坡進行垂降下切清除，從帶刺的薔薇叢中挖出飲料罐、大鐵桶等廢棄物，共清理出約九百公斤重垃圾。

    太管處說，合歡山位處高山地區，民眾認為橘子皮、香蕉皮、廚餘等回歸大地可分解腐爛，但高山低溫如同冷藏冰箱，隨意丟棄果皮、廚餘，不僅造成環境髒亂，也可能危害野生動物安全。

    來自各單位的志工們分組前往大禹嶺、小風口、石門山、昆陽、武嶺等地淨山，台灣承諾公益協會利用專業的垂降技術，清除陡峭岩壁上的垃圾，不時從帶刺的高山薔薇叢中挖出飲料罐或追著被風吹跑的塑膠袋，也把停車場周邊的煙蒂、果皮逐一撿拾，並移除掉落公路下方的大鐵桶。

    太管處表示，此次參與活動的單位包括林業及自然保育署南投、花蓮分署、公路局太魯閣工務段、陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心、警政署保七總隊第九大隊、生物多樣性研究所合歡山研究中心、歐特儀公司、德路固商行等，共動員一三五人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播