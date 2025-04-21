合歡山淨山 垂降高手清出900公斤垃圾

太魯閣國家公園管理處結合垂降志工舉行合歡山淨山活動，清出九百公斤垃圾。 （太管處提供）

2025/04/21 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處結合陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心、台灣承諾公益協會等垂降高手，舉辦合歡山淨山，在山區邊坡進行垂降下切清除，從帶刺的薔薇叢中挖出飲料罐、大鐵桶等廢棄物，共清理出約九百公斤重垃圾。

太管處說，合歡山位處高山地區，民眾認為橘子皮、香蕉皮、廚餘等回歸大地可分解腐爛，但高山低溫如同冷藏冰箱，隨意丟棄果皮、廚餘，不僅造成環境髒亂，也可能危害野生動物安全。

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來自各單位的志工們分組前往大禹嶺、小風口、石門山、昆陽、武嶺等地淨山，台灣承諾公益協會利用專業的垂降技術，清除陡峭岩壁上的垃圾，不時從帶刺的高山薔薇叢中挖出飲料罐或追著被風吹跑的塑膠袋，也把停車場周邊的煙蒂、果皮逐一撿拾，並移除掉落公路下方的大鐵桶。

太管處表示，此次參與活動的單位包括林業及自然保育署南投、花蓮分署、公路局太魯閣工務段、陸軍航空特戰指揮部特戰訓練中心、警政署保七總隊第九大隊、生物多樣性研究所合歡山研究中心、歐特儀公司、德路固商行等，共動員一三五人。

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