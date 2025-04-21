宜蘭綠博新北市週 入園百元優惠

綠博園區設計許多適合大小朋友體驗的互動設施。（綠博提供）

2025/04/21 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○二五宜蘭綠色博覽會針對共同策展縣市規劃新北市優惠週活動，今天起到二十七日為期七天，新北市民持身分證件入園，比照宜蘭縣民票價只要一百元。

到27日為期7天 比照宜蘭縣民票價

本屆綠博在蘇澳武荖坑風景區登場，園區設計十七個展區、廿一座零電低碳遊戲設施，透過展覽、表演等形式，呈現台灣原生與特有生物保育故事，活動為期四十四天，將在五月十一日母親節當天閉幕，主辦單位推出今年唯一的外縣市民優惠週活動。

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新北市政府持續與宜蘭縣政府共同策展，在綠博的台灣好物館設置新北永續館，行銷萬里及金山區產出的「萬金杜鵑」，當地杜鵑花苗種植面積卅公頃，年產量六百萬株，供應國內八十％需求，是台灣最大杜鵑花產地。

主辦單位表示，綠博全票平日一百五十元、假日二百五十元，宜蘭縣民票價一百元，新北市優惠週期間，新北市民憑證享有一百元優惠。

綠博展區各具特色，例如台灣好物館結合農業部農村好物、新北永續、宜蘭嚴選，讓遊客安心吃、開心逛。蘭陽動植物王國則有迷你豬、中非侏儒山羊、來自英國的南丘娃娃羊、梵天雞、羊駝、駱馬。零電低碳遊戲設施方面，有三百六十度自行車、旋轉飛椅、青蛙翹翹板等，讓大小朋友度過歡樂時光，活動詳情可查詢綠色博覽會官網。

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