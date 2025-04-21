日本踩線團遊彰化 感受豐富文史

彰化縣府最近邀請日本旅遊、航空業者與網紅組團前來踩線體驗，行程安排走訪彰化市的扇形車庫。（彰化縣府提供）

2025/04/21 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣人很愛去日本朝聖，日本人對台灣遊客愈來愈熟悉，激起日本人來台灣玩的興趣，去年日本觀光客來台突破一三一萬人次。為了抓住這股趨勢，彰化縣政府邀請日本旅遊、航空業者與網紅前來踩線，並計畫四月底與台中、南投和苗栗縣組團前往日本行銷「四天三夜」、「五天四夜」及「六天五夜」的中台灣旅程，希望將日本旅客實際帶進彰化。

踩線團包含日本關西、四國、九州等地的六家旅行社、一家航空公司和兩位網紅，縣府安排他們走訪位在彰化市、被譽為「火車旅館」的扇形車庫、八卦山大佛，親手參與卦山村的職人手作體驗，也在鹿港小鎮探索老街、天后宮、新祖宮、桂花巷藝術村等地，讓踩線團親身感受到原來彰化不只有小吃，歷史文化也這麼豐富！

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縣長王惠美指出，今年台中機場國際航線擴增，中台灣正迎來觀光黃金期，「現在正是彰化走出去的最好時機！」

縣府城市暨觀光發展處表示，這次安排不只是走景點，還邀請在地旅遊業者與日本業者交流，包括彰化旅遊產業協會、田尾公路花園協會、台灣玻璃館、白色海灣等，共同介紹最新的旅遊產品，希望透過面對面的溝通，促成具體合作，讓彰化遊程成為日本旅客來台首選。

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