八卦山荔枝椿象 大減逾9成5

今年清明過後，荔枝、龍眼「大爆花」。（記者顏宏駿攝）

2025/04/21 05:30

一千五百公頃的龍眼、荔枝 出現「大爆花」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣八卦山脈種植約一千五百公頃的龍眼和荔枝，現在進入開花期，出現「大爆花」盛況，預料今年荔枝或龍眼都可大豐收，而最惱人的荔枝椿象奇蹟似銳減，農民估計減少的數量超過九成五，為何大量減少？農業專家認為，政府多年生物和藥物防治出現成效。

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專家︰多年生物和藥物防治奏效

荔枝椿象曾是果農的惡夢，三、四年前政府祭出一片五元收購卵片，有人一個月可以賺逾十萬元，但種植荔枝和龍眼的農民卻因蟲蟲肆虐而顆粒無收，但今年清明過後，荔枝、龍眼「大爆花」，更神奇的是荔枝椿象近乎絕跡。

台灣養蜂協會副理事長、日華蜂場負責人李東峰說，四、五年前，每棵龍眼樹約有上千隻荔枝椿象，今年同一棵龍眼樹，最多抓不到十隻。

農民普遍認為今年冬季低溫，造成荔枝椿象「休眠」不下蛋，但專門研究荔枝椿象生物防治的苗栗區農改場副研究員吳怡慧認為，荔枝椿象原產於中國廣東，當地緯度更高，冬季比台灣更冷，至今當地蟲蟲危機並沒有稍緩，而她在西湖鄉一處荔枝林做生物防治比較，今年沒做生物防治的果園一樣受荔枝椿象肆虐。她認為，政府利用平腹小蜂搭配藥物防治，連續數年下來，產生效果，今年尤為顯著。四年前她在高雄大寮鄉一棵龍眼樹可抓到三千多隻荔枝椿象，今年剩不到十隻。

預料今年大豐收可期

縣府農業處農務科長黃松欽說，荔枝椿象四年前達到高峰，農業部每年補助彰化縣一百萬元購置化學藥劑賽洛寧，農會和鄉鎮公所合力噴藥。此外八卦山脈地區投放平腹小蜂卵塊，平均每公頃釋放二萬四千隻雌小蜂，小蜂以荔枝椿象的卵塊為食，讓荔枝椿象的族群數量銳減。

平均一棵龍眼樹才能找到數隻荔枝椿象。（記者顏宏駿攝）

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