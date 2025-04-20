竹縣衝刺罷藍委 范雲湖口老街宣講

民團罷免藍委徐欣瑩、林思銘，民進黨立委范雲（前中）到湖口老街宣講。（記者廖雪茹攝）

2025/04/20 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕公民團體發動罷免新竹縣國民黨立委徐欣瑩、林思銘行動，以突破兩萬份為目標全力衝刺，民進黨不分區立委范雲及新竹縣黨部主委鄭朝方昨來到湖口老街宣講；范雲強調，她不是仇恨徐欣瑩、林思銘，而是為了愛、為了台灣民主、為了客家文化，希望善良的新竹鄉親能夠勇敢地站出來。

正逢桐花盛開季節，許多到湖口老街遊玩或是賞桐健行民眾，停下腳步聆聽宣講及參加罷免連署。新竹縣議員何建樺、歐陽霆及湖口鄉代湯文忠、竹北市代邵啟月、曾玉菱、范格菱也來助陣。

請繼續往下閱讀...

范雲表示，感謝一區罷免徐欣瑩的志工群，因為她深知一區民風純樸，要罷免立委會覺得害羞或不好意思，儘管如此，仍有許多人挺身而出連署，相當不容易。

范雲說，徐欣瑩立委向來笑臉迎人，但就她在立法院觀察，徐委員不知是不關心中央政策還是太乖了，一直聽從黨鞭傅崐萁「為非作歹」。上個會期徐欣瑩擔任內政委員會召集委員，在提高罷免門檻的《選罷法》修惡中扮演重要角色，她也痛批徐欣瑩和林思銘刪、凍客委會預算超過三成。

此外，民主胖卡罷免巡迴昨到湖口老街，今天上午前進北埔老街、下午深入內灣老街；「除舊汰欣」團隊今天將在竹北天后宮進行「抗共護台 拒絕統戰 新竹客家大團結」宣講。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法