新竹火車站前 舊SOGO大樓拉皮

新竹火車站前舊SOGO大樓拉皮整修，業主新竹客運說，完工後將招租。（記者洪美秀攝）

2025/04/20 05:30

歐、日商場進駐？ 百貨公司回歸？ 業主新竹客運：拚暑假前完工招商

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市火車站前的舊SOGO大樓，二○一九年停業至今近六年，目前僅一到三樓店面由NET承租營運，近期市民發現，舊SOGO大樓建物外牆用藍色網子圍起來，期待是不是百貨公司將回歸？有人盼日式商店進駐，有人希望歐洲家具商場，藉此活絡火車站前商圈榮景。對此，大樓持有業主新竹客運公司強調，目前進行建物外觀拉皮整修，拚暑假前完工，屆時將對外招商。

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停業近6年 鄉親盼商圈榮景再現

新竹火車站前舊SOGO大樓可說竹市近卅年來地標，土地建物所有人新竹客運廿多年前承租給日系SOGO百貨使用，曾盛極一時，更是許多新竹人及竹苗地區學生共同記憶。隨著新竹市巨城購物中心進駐，站前SOGO百貨不敵商圈轉移，在二○一九年八月停業退出站前商圈，這棟大樓沉寂三年後，二○二二年由NET服飾承租一到三樓營業，讓這棟站前地標大樓有起死回生跡象，隨著近期大樓外觀進行拉皮整修且圍起藍色網子，讓往來民眾好奇，是否有新的百貨或商城要進駐了？

大樓圍藍網 1至3樓服飾店承租

有網友希望日本唐吉訶德的商場，也有的期待瑞典IKEA進駐，甚至有市民期待新光三越再來新竹市，多數市民都希望站前這棟大樓能夠活絡，帶動舊城商圈，重現站前往日車水馬龍的繁榮景象。

新竹客運總經理許炤平受訪表示，目前僅先做外牆的拉皮整修，由於大樓已廿多年未翻修，公司投入經費整理，希望暑假前完工，目前並無出售打算，仍希望以提高業者承租意願為考量，各種商業模式的承租方式都可談，希望外觀拉皮提高承租吸引力、活絡站前商圈。

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