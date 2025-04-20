桃園龜山興安段社宅基地 挖出1.2萬噸營建廢棄物

龜山興安段社宅基地，挖出一萬二千噸的營建廢棄物。（桃市議員李宗豪提供）

2025/04/20 05:30

民代質疑桃市府未清查就點收 民政處：將釐清責任求償

〔記者謝武雄／桃園報導〕馥麗工業公司因產業結構轉變辦理工業區變更，推動位於桃園市龜山區的中興自辦市地重劃區，二○二二年間完成重劃，隔年捐贈近一千五百坪土地給市府興建興安段社會住宅，動工後挖出一萬二千噸營建廢棄物，市議員李宗豪質疑土地移轉點交時，市府未清查及確認土地情況，導致額外衍生清運營建廢棄物費用要全民負擔。

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企業捐社宅用地 直接指定範圍

地政局重劃科長邱蓁蓮說，馥麗公司土地原本編定為工業用地，申請自辦市地重劃，約可拿回六成土地並變更為住、商用地，其餘四成捐給市府規劃社宅、公園、道路等公共設施，當時社宅用地是直接指定範圍，並未像道路、公園等公設用地開發過程中必須開挖土地，如今開挖社宅基地才發現地下掩埋大量營建廢棄物。

地政局長蔡金鐘表示，無論公辦或自辦開發案，如果土地發現掩埋垃圾、廢棄物，若查無行為人，則以土地所有權人為清理義務人，所以辦理區段徵收案都會要求地主切結，若土地發現廢棄物則是原地主要負責清理，另區徵並非原地原配，若配地後新地主蓋房子發現基地有垃圾、廢棄物，可要求市府負責，市府清理後再向原地主求償，將先釐清責任。

蔡金鐘表示，A7合宜住宅開發時，基地內發現垃圾，花了三億元清理；中壢一號社宅開發時，也發現地下掩埋大量垃圾，考量土地是中央無償撥用，市府另編列預算清除垃圾。

重劃會人員（馥麗工業公司）強調，當初重劃拆除地上物時有申請拆除執照，營建廢棄物也進入合法處理場所，且市府對受贈物瑕疵並未表示意見，前年元月九日完成贈與過戶，並不清楚社宅用地埋有營建築廢物。

廢棄物處理費3千萬 影響工期百天

市府住宅發展處長邱英哲說，興安段社宅基地近一千五百坪，規劃興建一、二、三房型共一三○戶，挖出的營建廢棄物初估約一萬二千噸，處理費用約三千萬元，影響工期約一百個日曆天，將努力在二○二七年預定期限內完工。

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