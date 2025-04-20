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    首頁　>　生活

    性別指數調查 台灣居亞洲第一

    每年4月20日是「性別平等教育日」，教育部昨（19）日起在國立台灣科學教育館，舉辦「元宇宙下的性別光影展」，政次張廖萬堅（右二）及學特司長吳林輝（右一）出席。（記者林曉雲攝）

    每年4月20日是「性別平等教育日」，教育部昨（19）日起在國立台灣科學教育館，舉辦「元宇宙下的性別光影展」，政次張廖萬堅（右二）及學特司長吳林輝（右一）出席。（記者林曉雲攝）

    2025/04/20 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕今天是「性別平等教育日」，教育部昨起在台灣科學教育館，舉辦「元宇宙下的性別光影展」。教育部政次張廖萬堅表示，台灣是亞洲第一個通過同性婚姻的國家，根據經濟合作與發展組織（OECD）最新報告，台灣的社會習俗性別指數居全球第六、亞洲第一。

    張廖萬堅表示，二○一九年他在擔任立法委員時，面對意見分歧的強大壓力，選擇支持行政院針對「司法院第七四八號釋字（台灣同性婚姻釋憲案）」提出的施行法版本，以保障同性婚姻，這幾年來看到社會逐漸從分歧對立，走向理解包容，他非常感動。

    張廖萬堅指出，性別平等教育的核心之一，是讓每個人都認識到大家都應享有平等的機會和尊嚴，教育是改變偏見、塑造觀念的重要途徑，不僅要提升學生對性別角色的認知，還要助他們了解如何在家庭中實踐性別平等理念。

    「元宇宙下的性別光影展」是一場透過光影與數位互動的沉浸式展覽，並特設「台灣傑出女性科學家專區」，同時展示台灣女性運動員的卓越表現。

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