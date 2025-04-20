塑膠微粒致海鳥失智？ 專家：暫無證明

專家直言，塑膠微粒早已悄悄進入我們的生活，從空氣、海鮮、蔬菜到衣服，幾乎無所不在。（資料照）

2025/04/20 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年三月登上《科學進展》（Science Advances）的一篇野生海鳥體內塑膠微粒研究引發熱議，其發現野生海鳥的雛鳥體內若含較多塑膠微粒，不僅胃部殘留塑膠，連大腦也出現異常變化，甚至產生與阿茲海默症相關的神經退化訊號。專家直言，雖無法直接推論對人類的影響，但塑膠微粒已無所不在。

成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所副教授徐瑋萱指出，該研究針對澳洲一種海鳥的雛鳥，依其胃中塑膠含量，分為「高曝露組」與「低曝露組」，分析其血液與器官中的蛋白質表現，結果發現高曝露組大腦中的「BDNF（腦源性神經營養因子）」蛋白明顯下降，這種蛋白與人類的學習、記憶與神經退化疾病密切相關。

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徐瑋萱認為，該研究尚無法證明塑膠微粒會直接造成神經損傷，「我們不能說海鳥得了失智症，因為牠們本來就沒有這種疾病，也不能斷言是吃了塑膠導致大腦異常。」研究是在自然環境中，觀察塑膠攝入量與體內蛋白變化的關聯，非可控條件下的實驗，不能確認因果關係。

徐瑋萱表示，目前尚無直接證據證明塑膠微粒會傷害人體，但已有研究在人體血液、胎盤甚至大腦發現塑膠微粒殘留。

避免高溫使用塑膠 從減少接觸做起

她說明，大於一○○微米的塑膠微粒通常能被排出體外，但小於二○微米、甚至達奈米等級的微粒就有機會穿透腸壁、進入體內器官。即使動物實驗顯示微粒可能傷害肝、腎、腦和生殖系統，但與人類情況仍有差距。

她提醒，塑膠微粒早已無所不在，包括海鮮、蔬菜、衣物和空氣等，建議民眾可多使用玻璃或不鏽鋼器皿，避免高溫使用塑膠，從減少接觸做起。

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