斑馬線與車的距離 增為2～3公尺

行人穿越線與車輛停止線目前現行規定是相隔一到三公尺，交通部修法後將延長為二到三公尺。（記者吳亮儀攝）

2025/04/20 05:30

交通部預計6月完成修訂 將不定期到各縣市抽查

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱日前喊出「行人走在斑馬線上被撞是國恥」，行人安全改善措施的一大重點是將斑馬線和車輛停止線距離加大。交通部預計在六月完成「道路交通標誌標線號誌設置規則」修訂，從現行的一到二公尺寬度增加為二到三公尺，下半年起到各縣市不定期抽查、公布未改善縣市。

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斑馬線（行人穿越道）與車輛的距離太短，除了對行人造成壓迫外，大型車輛如砂石車、大貨車等，因駕駛高度較高、車體結構大，視線易被遮蔽，導致看不到前方靠得太近的行人，也恐發生交通意外。

目前我國現行規定，斑馬線跟車輛停止線的淨距以一到三公尺為原則，根據交通部調查，各縣市大部分路口兩者的淨距雖都至少相隔一公尺，但有少部分路口淨距不足一公尺。

而交通部運輸研究所也蒐集各國規範行人穿越道和車輛停止線之間的距離，如日本規定須達一到三公尺、韓國二到三公尺、新加坡三公尺、英國三公尺、瑞典二公尺、美國至少須達一．二公尺。

交通部參考國外規定，決定將我國現行一到三公尺規定，修正並延長為「二到三公尺」。交通部已證實，預計在六月完成修訂，並要求各縣市政府盤點路口行穿線與停止線淨距不足一公尺的數量，研提改善計畫及期程，今年第三季開始，不定期派員抽查全國道路，在今年底前完成必須改善的地點。

修訂後未改善 民眾可檢舉

交通部路政及道安司長黃運貴表示，修訂後各縣市都得強制依規定改善，若新規上路後沒改善，民眾可檢舉，交通部會督導各縣市改善。至於目前全國路口的狀況如何？黃運貴表示，已要求各地盤點狀況並回報，再訂定改善時程。

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