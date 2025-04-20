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    流量頻寬需求增 將啟用2條新海纜

    中華電信說明，今年將陸續啟用二條新設國際海纜，大幅擴充十Tbps等級的海纜頻寬，可滿足未來兩年傳輸需求。圖為示意圖。（資料照）

    中華電信說明，今年將陸續啟用二條新設國際海纜，大幅擴充十Tbps等級的海纜頻寬，可滿足未來兩年傳輸需求。圖為示意圖。（資料照）

    2025/04/20 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕高速上網及語音通訊需求快速增加，連外海纜的傳輸量也逐年攀升。NCC最新報告顯示，我國海纜頻寬自二○一四年持續增加，二○二三年增加至九八．八Tbps，中華電信說明，今年將陸續啟用二條新設國際海纜，大幅擴充十Tbps等級的海纜頻寬，可滿足未來兩年傳輸需求，並與多條線有海纜互相備援，增網路韌性。

    據NCC二○二四年出版的通訊傳播市場報告，二○二三年我國寬頻帳號數達到三五九三萬。

    固網寬頻方面，新冠疫情加速民眾對數位應用需求，二○二○年至二○二三年間，未滿五百M的帳號數近三年持續下滑，五百M以上逐年成長，顯示高速上網需求日益增加。

    隨著網路流量與頻寬使用需求驟升，海纜傳輸也日顯重要，然而，今年一月三日國際橫太平洋快速海纜（TPE）S3S段疑似遭人為惡意破壞，在距離淡水海纜站約六八．一七公里處發生斷纜，中華電信啟動備援機制，調度新橫太平洋海纜（NCP）進行訊務疏轉。

    台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，除了商業需求，近年來日本、韓國，以及東南亞等具有戰略位置意義的諸多海島型國家，都逐漸意識到海纜重要性，台灣對境外輸入資訊需求相當大，現有的國際海纜線路相對偏少，從國家角度出發，確實需要更多的備援路由。

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