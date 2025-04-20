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    市話具市場韌性 NCC建議保留

    市話面對緊急狀態時，可作為最後備援通訊手段，建議民眾家中保留一支市話，以備不時之需。（資料照）

    市話面對緊急狀態時，可作為最後備援通訊手段，建議民眾家中保留一支市話，以備不時之需。（資料照）

    2025/04/20 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕近年來「人手一機」已是常態，民眾習慣以手機或網路服務聯繫。NCC主秘黃文哲指出，目前多數民眾住處的聯繫方式仍以「市內電話、行動電話都使用」為主流，且市話面對緊急狀態時，可作為最後備援通訊手段，建議民眾家中保留一支市話，以備不時之需。

    緊急狀態下 最後備援通訊手段

    NCC的二○二四年「通訊傳播市場報告」指出，我國市內電話帳號數在二○一四至二○二三年間持續下滑至一千萬戶，普及率則衰退至一○八．三％。

    針對國人的市內電話使用情況，調查提到，二○二四年在住處「市內電話、行動電話都有使用者」比例，從二○二三年的四五．八％微幅回升至四八．九％，在家中僅使用行動電話的比例，則從五一．八％小幅下降至四八％。

    黃文哲指出，截至今年一月，我國行動電話普及率達一二五％，幾乎人手一機，但受調查的市內電話使用者中，高達八七．六％受訪者表示，未來一年內不會取消住處的市內電話。

    黃文哲說，去年民眾住處每月市話帳單平均費用二二一元，對消費者負擔不大，且對公司行號來說，擁有公司代表號也可以作為公司品牌象徵。

    此外，市話穩定性高，倘遭遇緊急狀態，如風災、水災、地震、停電時，可作為緊急通訊備援的第二通話管道，具市場韌性，建議民眾家中保留市內電話，以備不時之需。

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