無畏網路電話成主流 電信業推多樣服務 營收不受衝擊

台灣大哥大表示透過傳統電信升級為科技電信的策略，近3年用戶數據使用量大幅提升37.6％，非電信營收占比已達6成，去年全年合併營收與EBITDA更創下歷史新高水準，營收未受衝擊。（資料照）

2025/04/20 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕面對行動通訊逐漸被網路通話取代，電信業者表示，透過多元服務與資費方案，把握用戶數據使用量，或直接讓市話轉手機，減少餐飲業者設置實體機的麻煩，再加上AI代接電話訂位等創新服務，營收並未受到衝擊。

根據二○二四年「通訊傳播市場報告」顯示，我國行動通訊通話分鐘數仍持續下滑，但行動通訊營收因5G推出呈現微幅成長趨勢，在二○二三年達到一六七三億元。

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台灣大哥大表示，網路普及，用戶更靈活地使用網路通話是大勢所趨，但透過傳統電信升級為科技電信的策略，近三年用戶數據使用量大幅提升卅七．六％，非電信營收占比已達六成，去年全年合併營收與EBITDA更創下歷史新高水準，營收未受衝擊。

AI也創造了新興商業機會，譬如台灣大提供「行動市話」服務，讓店家不需安裝實體話機，即可透過手機接聽市話來電，搭配「專屬App」管理客戶來電，成功為店家節省八成通話費。

台灣大 行動市話結合AI 助店家訂位

台灣大另將行動市話與AI結合，提供廿四小時不間斷的智慧預約體驗，消費者撥入電話訂位時，可由AI接聽並語音回應，快速在六十秒完成訂位流程，並即時發送訂位成功通知訊息，助店家提升訂位流程效率、預估節省五十％人力成本。

中華電信 提供客戶高品質語音通信

中華電信則指出，消費者使用網路語音通話已是全球趨勢，行動語音服務已不是手機等行動手持設備的主要用途，近年來提供多樣資費並贈送免費語音通話分鐘數，透過VoLTE服務，提供客戶更高品質的語音通信服務，行動通訊營收保持成長趨勢，並未因行動語音通話話務量下降而受影響。

遠傳：緊急聯繫 行動語音仍扮關鍵角色

遠傳則認為，雖部分用戶選擇使用網路通話應用來進行日常溝通，但行動語音的低延遲和穩定性仍然受到許多用戶青睞，且在商務使用、緊急聯繫等場景仍扮演關鍵角色，近年也提供更多數位產品整合方案。

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