為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    世壯運花千萬韓國宣傳 僅71人報名

    2025/04/20 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今年五月十七日將登場的雙北世界壯年運動會，是台北市近年最大型運動賽事活動，台北市政府施政報告書更強調今年是「運動年」。不過，民進黨北市議員林延鳳指出海外行銷成效不佳，光是韓國行銷費用就高達一○八二萬元，但拍攝Youtube影片點閱率僅兩千至兩萬次，結果本次韓國選手只有七十一人報名，市府花大錢卻看不出成效。

    議員批海外行銷成效不佳

    世壯運發言人郭音蘭說，賽會熱度持續升溫，市府團隊持續透過多元管道宣傳，以實際行動回應市民期待，三月由棒球名將周思齊領軍組成

    「GOATBROS」隊伍；四月初公開超過兩千家特約店家優惠，讓民眾感受賽會經濟熱潮；隨後陸續推出世壯運商品，許多種類立刻秒殺，各亮點引發廣大關注。世壯運執委會持續結合各界資源、分階段推動行銷規劃，透過多元方式點燃城市熱情。

    世壯運發言人︰將透過多元管道宣傳

    林延鳳指出，從市府相關資料得知，世壯運辦公室及體育局行銷標案的預算就高達三億多元，還不包含其他局處自行採購的宣傳文宣，標案行銷預算也看出台北市府的「豪奢」；以韓國為例，透過公關公司請兩位韓國網紅來台灣觀光加上拍攝影音，花費約百萬元，結果其Youtube頻道上的點閱率，最高僅兩萬次，最低只有兩千出頭；此外加上記者會宣傳、地鐵廣告等，在韓國的行銷費用高達一○八二萬元，還未加上其餘網路投放以及帶團觀摩參訪等費用，結果世壯運韓國報名選手只有七十一人報名；此外，從委外民調數字顯示，也有五成受訪者不知道北市要辦世壯運。

    5成受訪者 不知道北市要辦世壯運

    她批評，台北市長蔣萬安應該好好檢討「運動之都」的含意，用認真務實態度面對自己提的重大政見，重視市民真正需求且了解核心問題改善，而不是大撒幣卻看不到效益更讓市民無感，不然即使是換首長也是治標不治本。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播