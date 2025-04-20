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    農機展嘉縣登場 智能數位受青睞

    現場設有操作示範區，參觀民眾可實地體驗農機具特色與功能。（記者王善嬿攝）

    現場設有操作示範區，參觀民眾可實地體驗農機具特色與功能。（記者王善嬿攝）

    2025/04/20 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕「二○二五年第十九屆台灣國際農業機械暨資材展」昨起一連三天在嘉義縣政府前登場，今年以「智能新農機，綠色新未來」為主軸，兩百家廠商設置逾七百個展攤。對於美國祭出對等關稅，一度讓農機業者擔憂影響台灣農產出口，進而影響農機產業，不過昨觀展人潮不斷，主辦單位台灣農機工業同業公會預估，現場業者推出好康，加上政府有補助，展覽現場交易金額可望突破去年四．五億元，再創新高。

    200家廠商擺了700展攤

    賴清德總統昨以賀電祝福活動成功，嘉義縣長翁章梁、農糧署副署長陳啓榮、台灣農機工業同業公會理事長林瑞峰等人出席開幕活動。

    智慧化與環保需求大

    展覽涵蓋智能曳引機、無人駕駛機械、施肥噴灑系統、園藝修剪設備及有機環保資材等，不少參觀者實地體驗智慧農機最新設備的操控與功能，現場洽詢與試用十分熱絡，如智能曳引機、配備智慧觸控等，價值六百萬元，已有青農試用後立刻下訂，將申請農機補助購買，顯示農機市場對智慧化與環保需求不斷成長。

    林瑞峰表示，人口高齡化，農業人力不足，隨科技演進，農機也擴大數位科技應用，幫助農民提高工作效率；開展前，農糧署公布農機補助第一階段申請開跑，刺激展覽農機、資材銷量，加上現場業者推出好康，展覽現場銷售額可望突破去年四．五億元。

    對於美國祭出對等關稅，林瑞峰說，對等關稅雖未直接影響台灣農機產業，但可能因各國及台灣農產銷美受關稅影響，間接影響農機產業，後續發展還待觀察。

    陳啓榮說，今年農機補助分兩梯次辦理補助申請，第一階段即日起到五月卅一日，補助個別農民三分之一，因應淨零排放政策，申請電動農機補助者，提高為補助二分之一，還有汰舊換新補助。

    翁章梁說，展覽在嘉縣舉行邁入第四年，從農業資材到大型農機具，應有盡有，並結合「嘉有好市集」，去年觀展人數卅五萬人次，相信今年會突破紀錄。

    台灣國際農業機械暨資材展昨天在嘉義縣政府前開幕，連三天展售各種農機具。（記者王善嬿攝）

    台灣國際農業機械暨資材展昨天在嘉義縣政府前開幕，連三天展售各種農機具。（記者王善嬿攝）

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