雲林3大流域巡守隊 21隊動員600人

雲林縣水環境巡守隊現有六百人，由民間力量巡檢、淨溪，守護三大流域環境。（雲林縣環保局提供）

2025/04/20 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣境內有北港溪、新虎尾溪、濁水溪等三大流域，經雲林水環境巡守隊巡查發現有垃圾丟棄、廢水排放等問題，環保局指出，除了裝設監視器，啟動水質AI監控及整治計畫，更廣招水環境巡守隊，以民間力量守護河川。另昨天在虎尾溪舉辦淨堤活動，讓民眾了解河川保護重要性。

環保局啟動水質AI 揪不法

雲林縣環保局長張喬維說，濁水溪流域最大問題是揚塵約占八成，垃圾棄置則在莿桐等中上游流域，中下游地段為農廢丟棄的問題約占兩成，現與水利署第四河川分署合作，在流域周邊裝設監視器監控，已有明顯改善。

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張喬維指出，新虎尾溪則廢水排放污染約占七成，尤其以畜牧排水居多，其次為家戶排水，加上莿桐到二崙段沒有民生性的污水處理廠，都是水質惡化原因；另北港溪同樣為畜牧民生排水及廢棄物丟置問題。

張喬維說，縣府已針對新虎尾溪提出水質AI監控及整治計畫，成立畜牧專業團隊協助沿線畜牧場提升設施設備；北港溪整治將會以新虎尾溪計畫為基礎，針對嘉義畜牧業者也排入北港溪，縣府將與嘉縣政府合作解決問題。

巡守隊去年巡檢逾700次

環保局指出，除公部門整治外，已成立廿年左右的水環境巡守隊，現有廿一隊六百人，針對三大流域定期巡檢、淨溪，針對髒亂點或污染通報，去年巡檢逾七百次，水環境巡守隊目前招募人員中，今年的目標希望能達七百人。

虎尾淨堤 近200人清掃河堤

另為響應四二二地球日，也盼喚起民眾環境保護意識，環保局在虎尾同心公園舉辦淨堤活動，近兩百名民眾清掃河堤，並同步宣導垃圾分類等環保觀念。

雲縣府響應422地球日，在虎尾舉辦淨堤活動，盼喚醒民眾守護河川意識，更希望維護家園環境。（記者李文德攝）

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