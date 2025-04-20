碧潭堰魚道 記錄51種魚蝦蟹

2025/04/20 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店溪碧潭堰下游，自四月初出現上千尾體型較大的魚類利用魚道上溯到碧潭水域，但保育團體指「大頭鰱」是外來種，利用人工魚道溯溪而上，並非所謂「洄游產卵」，新北市水利局回應，碧潭堰魚道啟用後，已記錄四十八種魚類及三種蝦蟹類利用魚道上溯，達到打通四十多年來中斷的縱向生態廊道功能。

水利局長宋德仁表示，碧潭堰首建於一九七七年，後因蘇迪勒颱風重創毀損，市府規劃碧潭堰整建時，決定設置魚道滿足新店溪水系攀爬性及游泳性溯河物種等洄游生物。

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近年水利局利用設置水下監視器人工智慧AI魚類辨識系統，已記錄有四十八種魚類及三種蝦蟹類利用魚道上溯，原生種包含有石賓、溪鱧、日本禿頭鯊、豆仔魚、毛蟹、苦花及竹竿頭等卅六種，加上目前已經在碧潭堰上下游公告封溪護漁河段，能夠讓溪中的魚蝦蟹等生物有安全棲所。

水利局表示，碧潭堰魚道依據可能洄游魚類特性設計，很難去阻絕外來種魚類使用魚道洄游，這次如大頭鰱魚群從魚道上溯引起關注，推測是因新店溪水質的改善，縱向生態廊道打通，創造有利洄游魚類洄游上溯的友善環境，希望大家正向看待。

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