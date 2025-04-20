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    《新北》罷免藍委宣講 廣設快閃連署站

    罷免藍委林德福、張智倫的團體在中和區四號公園擺攤連署。 （罷團提供）

    罷免藍委林德福、張智倫的團體在中和區四號公園擺攤連署。 （罷團提供）

    2025/04/20 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕全國大罷免第二階段連署進入倒數階段，新北市各地成立快閃連署站，發起罷免新北市第十一選區藍委羅明才的團體「拔羅波」昨天（十九日）在大豐社福館開講，今天（廿日）發起「騎出真民主，罷免護台灣」活動，邀請機車騎士在街頭守護民主。

    罷免第一選區藍委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」昨天在林口黃昏市場、淡水老街、淡海新市鎮家樂福等地設立快閃站點。

    罷免藍委林德福（第九選區）、張智倫（第八選區）的團體「倫刪立舒」、「無獻清林」，昨天分別在中和區四號公園、永和區仁愛公園舉辦「公民肥皂箱」，邀請市議員張嘉玲、人權工作者李明哲、作家朱宥勳等人助講。

    罷免綠委蘇巧慧（第五選區）、吳琪銘（第十選區）的團體「新北大掃除」昨天在三峽老街福安宮旁設立快閃連署站。

    另外，新北多個罷綠公民團體頻傳幽靈連署爭議，經檢調約談後，裁定「新北大掃除」召集人王昱人、罷免蘇巧慧領銜人譚鎮耀、國民黨板橋區黨部主任謝慶認、三重區黨部執行長羅大宇等人交保，引發群組憤慨。

    民主進步黨新北市黨部執行長高碩呈表示，國民黨惡意罷免新北市民進黨立委，新北市選委會認定有六百多份死亡連署，明顯有抄黨員名冊、偽造文書的嫌疑，請藍營不要犯罪被抓包，還急著喊政治迫害。

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