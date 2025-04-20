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    新北平安護你行 上千人同樂

    「新北平安護你行親子嘉年華」登場，副市長朱惕之（第二排右四）、工務局長馮兆麟（第二排右三）出席活動。（記者陳奕劭攝）

    「新北平安護你行親子嘉年華」登場，副市長朱惕之（第二排右四）、工務局長馮兆麟（第二排右三）出席活動。（記者陳奕劭攝）

    2025/04/20 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北平安護你行親子嘉年華」昨天在市民廣場登場，邀請李雅英等五名富邦悍將啦啦隊等演出，特色攤位與闖關遊戲出現排隊人潮，上千名親子前來同樂。副市長朱惕之表示，園遊會以遊戲介紹施工器具，不僅散播歡樂，讓親子以輕鬆方式認識道路品質施工技術，推動路平專案。

    朱惕之表示，新北市道路下方共八十八個管線單位，維護道路品質一直是市府的重點政策，如何強化管線及道路坑洞填補，是新北市努力的方向，正因不斷改良施工方式，目前道路施工率已降低十五％。園遊會讓親子了解道路施工器械與技術，玩闖關遊戲、欣賞表演，共享美好的週末。

    市府工務局長馮兆麟指出，「平安護你行親子嘉年華」暌違三年舉辦，今年闖關遊戲分成八大關卡，包括工程服裝體驗、施工測量工具教學、小小橋梁工程師、機具車模型彩繪DIY、沙畫創作、鋪馬路互動體驗等，現場展示刨路機、鋪裝機和壓路機等機具，開放親子近距離合影，孩童親自駕駛迷你挖土機，輕鬆學習路平知識。

    市府養工處長鄭立輝說，截至四月底，市府已陸續推動板橋區縣民大道與文化路一段、永和區永和路二段、三重區重新路一段與二段重要幹道的路平專案，市府未來會精進施工技術，打造更安全、便利的道路環境。

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