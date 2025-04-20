新北客家桐花祭 土城逛市集看表演

新北客家桐花祭從土城開始，特色市集吸引民眾選購。（記者翁聿煌攝）

2025/04/20 05:30

新店碧潭風景區今接棒 有客家歌舞演出、模特兒秀時尚

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市客家桐花祭「青春桐樂會」昨天在土城區五路財神廟旁揭開序幕，有客語饒舌歌手Yappy（曾怡彬）演出、桐人Coser、「好客市集」及親子帶動跳，展現在地與客家藝文特色，民眾可以賞花、享受客家美食，體驗客家傳統文化。新北市長侯友宜號召民眾共賞桐花，玩出不同的「新花Young」。

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結合美食、動漫 展現青春活力

今天下午一點半起在新店碧潭風景區舉行「浪漫街頭桐樂會」快閃活動，邀請客家歌手陳瑋儒、醒吾科技大學表演藝術系帶來客家歌舞演出，此外，伊林娛樂模特兒將穿著永續服裝演繹時尚。民眾同時記錄喜歡的畫面，上傳至社群平台打卡兌換限量小禮與參加抽獎。

客家事務局長劉冠吟表示，今年新北客家桐花祭結合美食與動漫，展現客家的青春活力。

客家局表示，接下來廿七日舉辦「桐遊鶯歌樂陶陶」和「三芝桐樂會」、「桐在瑞芳，花現音樂」、五月四日「花現新店，輕軌賞桐趣」、五月十日「風露嘴五月雪，石碇賞桐趣」，帶給民眾一連串的桐花盛事。

昨天在土城山區五路財神廟前舉辦熱鬧的桐花季活動，由市長侯友宜主持開幕式，有「桐人Coser召集令」演出經典動漫角色，也邀請民眾透過與動漫或桐花有關的Dress Code，如髮飾、妝容、裝備等一起裝扮「桐樂」。

在地特色「好客市集」有客屬社團的客家經典料理、科技大學創意研發的客家風味披薩，在地文創小物及伴手禮，消費即可參加「桐享好運集點」兌換精美小禮；拍攝MOMO家族帶動跳照片，可兌換「手作桐花飛DIY」與參加抽獎。

規劃6條桐花小旅行路線

新北市今年規劃六條桐花小旅行路線，即日起至五月十日共四十九梯次，歡迎民眾一起欣賞如雪紛飛的桐花之美。相關訊息請上新北賞桐官網、新北市客家局臉書。

桐花陸續開花，新北市府號召賞花。（土城公所提供）

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