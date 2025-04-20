花蓮補習班被控不當管教 疑違規經營幼兒園

美語補習班位於花蓮市住宅區內，後院設置遊樂器材。（記者花孟璟攝）

2025/04/20 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市一家知名全美語補習班，被家長投訴孩子遭到不當行為，包括拉頭髮、扯耳朵、關廁所、罰站等，還被罵「白癡、笨蛋」等字眼。花蓮縣府教育處表示，已會同社會處前往調查，釐清有無違規經營幼兒園事實，疑似不當管教的老師暫停教學工作，如查證屬實最重將撤銷立案。

經營20多年 有外師授課

這家全美語補習班為立案「短期補習班」，在花蓮市經營廿多年，有外師授課，但學生上午九點到補習班上課至下午四點，中間還有午餐、午睡，後方也有遊樂器材，疑有違規經營幼兒園的情形。

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家長投訴 幼兒被敲頭、踩腿

家長投訴，家中學齡前幼兒就讀一年多，受到老師不當教育及對待，各種暴力行為從書本敲頭、拉頭髮、扯耳朵、丟東西、彈嘴巴，拿東西砸孩子的腦袋，午休不睡覺還會被踩小腿。

遭關廁所、罰站、辱罵

家長也說，孩子被白癡、笨蛋等字眼辱罵，不乖會被關在廁所、罰站，造成孩子內心長期受傷及陰影，上課時想上廁所被拒而大在褲子上，甚至天氣熱為了省錢不開冷氣，家長來接送才發現孩子滿頭汗。

負責人否認 花縣府要查

補習班羅姓負責人受訪時，否認不當對待及辱罵髒話，上課中只要孩子提出，老師會帶去廁所，但孩子不會主動講，常是老師聞到異味，才發現已經大在褲子上；負責人坦承收取月費八千五百元，因上午、下午都有課，中午家長難接送，因此額外提供午餐、午睡，下午四點後去後院玩溜滑梯器材，因為玩得滿頭汗，才會讓家長誤會沒有開冷氣。

對此縣府教育處表示，短期補習班不應提供午睡、遊樂器材等設備，十七日接獲投訴補習班疑違規經營及不當管教，已會同社會處前往調查，初步了解，有疑似限制幼兒如廁、午休時間沒睡覺會被踩小腿跟等處罰；目前暫停該師教學工作，要求補習班限期改善，最重可處撤銷立案。

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