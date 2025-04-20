《東彰路開通》員林藤山步道桐花季 湧上萬遊客

員林藤山步道桐花季昨天登場，雖花開不如預期，但仍吸引滿滿人潮，停車位難求。（記者顏宏駿攝）

2025/04/20 05:30

〔記者顏宏駿、陳鳳麗／綜合報導〕彰化縣員林市藤山步道桐花季活動昨天登場，受冬季低溫影響，桐花綻放不如預期，但仍吸引爆滿的人潮，當地民眾表示，今年因東彰路南、北段通車，因此帶來更多遊客。而在南投縣埔里鎮廣成里，昨天也舉辦「埔天桐慶迎客情」埔里客家桐花祭，活動不但結合客家元素，也有「百人牛汶水DIY」，讓參加的民眾動手做牛汶水，品嘗這道傳統的客家甜點。

人潮大爆發 停車一位難求

員林市的藤山步道有如員林的後花園，許多員林人習慣來這裡晨運，每到假日人潮滿滿，員林市公所昨天在此地舉行桐花季開幕活動，上萬名賞花遊客湧上山，讓整個山區人潮大爆發，交通為之堵塞，停車位一位難求，有人甚至要走上一、二公里才能到藤山廣場。但遊客說，一邊走路，一邊賞景，相當愜意。

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不少遊客從彰化市、花壇鄉前來，許姓遊客說，走東彰路很快就到藤山步道，以前賞桐花她習慣去芬園鄉，但今年走東彰路到藤山更快、更方便。

受低溫影響 花期延後一週

員林市代理市長賴致富說，受到冬季低溫影響，桐花開花期約延後一個禮拜。今年東彰路開通，帶來更多的遊客和車潮，公所在活動期間提供廿五人座巴士接駁，遊客可在員林火車站上車，每天來回約十二個班次。

另外，「埔天桐慶迎客情」埔里客家桐花祭昨在南投縣埔里鎮廣成里小埔社客家文化園區舉行，活動以「伯公祭儀」揭開序幕，由客委會副主委范佐銘擔任主祭官，祈求「伯公」庇佑大地，風調雨順，五穀豐收。

埔里桐花祭 百人牛汶水DIY

「伯公祭儀」結束後，「百人牛汶水DIY」登場，牛汶水是客家傳統點心，做法是將糯米糰搓圓後壓扁，再於中間壓一凹陷痕浸入紅糖、老薑混成的糖水中，因糰子浸在黑糖薑汁裡的樣子極似水牛泡在泥水中，因此取名「牛汶水」。

彰化縣員林市藤山步道桐花季活動昨天登場，受冬季低溫影響，桐花綻放不如預期。（記者顏宏駿攝）

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