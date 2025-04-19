（桃園）地籍異動即時通阻詐 4萬人登錄

2025/04/19 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕房地產詐騙案層出不窮，桃園市地政局統計今年一到三月發生廿八件、金額高達一億八五七九萬元，市議會定期會昨為市府地政局工作報告議程，議員紛質詢關注，地政局長蔡金鐘表示，不動產詐騙案件平均受騙金額是一般案件的十一．八六倍，該局推動「地籍異動即時通」，地政機關於不動產買賣「收件」、「異動完成」，都會透過簡訊或電子郵件即時通知當事人掌握狀況。

議員張曉昀建議，「地籍異動即時通」比照雙北市與超商合作宣導，雙北千餘家超商的效果驚人；議員余信憲說，獨居老人往生，房屋會歸國有，坊間出現詐騙集團行騙，宛若台版地面師。

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議員舒翠玲表示，平鎮一名寡婦透過網路交友，對方不斷鼓吹她投資，拿房地產做抵押，結果手續辦完，男朋友就消失，寡婦在外地工作的子女發現時已無法挽回；議員梁為超認為，防範不動產詐騙座談會有人數限制，建議製作海報。

蔡金鐘回應，已研議與市境超商合作「地籍異動即時通」服務的可行性，為了便民，只要超過十人要申請登錄地籍異動即時通，就可以申請地政事務所派員到場協助登錄，全市已有四萬多人登錄。

蔡說，該局去年辦了廿多場防範不動產詐騙座談會，也加強各地政事務所第一線人員訓練，培養防詐敏感度，就像銀行員協助阻詐，尤其是非銀行設定抵押案件，也建議民眾房地產過戶要雙代書。

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